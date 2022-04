Neuendorf und Watzke sollen Peters und Koch in internationalen Gremien nachfolgen

Der DFB plant eine Neubesetzung der Verbandssitze in internationalen Gremien. Demnach soll Präsident Bernd Neuendorf in den FIFA-Council und Hans-Joachim Watzke in das UEFA-Exekutivkomitee entsendet werden.

Bernd Neuendorf und Hans-Joachim Watzke (re.) sollen künftig die deutschen Interessen im FIFA-Council und UEFA-Exekutivkomitee vertreten. IMAGO/Revierfoto