Neuendorf: Abrechnung mit Bobic

Ex-Profi Andreas "Zecke" Neuendorf (48), seit Januar bei Hertha BSC Direktor Akademie und Lizenzspielerbereich, hat bei der Mitgliederversammlung des Klubs mit scharfen Worten mit dem Wirken von Fredi Bobic abgerechnet.

"Ich hätte hier heute gern ein, zwei, drei Leute gesehen, die dafür die Verantwortung tragen, dass wir Tabellen-Achtzehnter sind und die finanzielle Lage so ist", sagte Neuendorf am Sonntagnachmittag in der Berliner Messehalle 18 unter starkem Beifall der anwesenden knapp 1.500 Mitglieder.

"Wir waren irgendwann mal normal und sind dann abgedriftet. Wir müssen von unserem hohen Ross runtergekommen, auf das andere gestiegen sind. Wir müssen die Scheiße ausbaden. Was jetzt passiert, passiert, weil es wahrscheinlich passieren soll. Die, die dafür verantwortlich sind, sind nicht mehr hier." Im Fokus seiner Kritik stand der Ende Januar entlassene Fredi Bobic, der seit Juni 2021 bei Hertha BSC als Geschäftsführer Sport amtiert hatte.

Es fehlen mir die Leidenschaft und das Herz für den Verein. Andreas "Zecke" Neuendorf

"Ich bin mit dem Kader nicht glücklich, den wir haben. Wir hatten fünf Transferfenster Zeit, eine ordentliche Mannschaft hinzustellen", erklärte Neuendorf und hob in erster Linie auf die fehlende Identifikation des aktuellen Kaders mit Hertha ab: "Es fehlen mir die Leidenschaft und das Herz für den Verein."

Neuendorf, bei Bobics Ankunft in Berlin Co-Trainer von Pal Dardai und mit dem Ungarn zusammen im November 2021 auf Platz 14 von Bobic gefeuert, erklärte mit Blick auf die Ausgangslage im Sommer 2021, als es zwischen Bobic und Dardai frühzeitig Differenzen gegeben hatte: "Das war kein richtiger Auftrag damals, sondern ein Warten auf den ersten Fehler, um uns rausschmeißen zu können. Ich denke an die Zeit, in der mich Fredi Bobic rausgeschmissen hat - hallo ich bin wieder hier."

Starker Rückhalt für Bernstein

Zugleich stellte sich Neuendorf hinter den seit knapp elf Monaten amtierenden Präsidenten Kay Bernstein: "Manche, die jetzt mit dem Finger auf uns zeigen und fragen, sind das denn die Richtigen, die frage ich: Ja waren denn vorher die Richtigen hier? Ich denke nicht! Ich hoffe, dass ihr alle spürt und merkt, dass Kay Bernstein der Richtige ist und der, den wir Jahre gebraucht haben."

Auch an den am Donnerstag unter lautem Getöse nach über 15 Jahren im Präsidium zurückgetretenen Ingmar Pering adressierte Neuendorf Klartext: "Pering - jetzt eine große Klappe. Wo warst du denn die ganze Zeit?" Auch wenn der sportliche Turnaround "vielleicht ein, zwei Jahre braucht", so Neuendorf. "Aber dann machen wir es lieber gesund und richtig."

Der neue Weg: Talente aus der eigenen Akademie

Auch Sportdirektor Benjamin Weber, wie Neuendorf unter Bobic gegangen und nach dem Bobic-Aus in neuer Rolle zurückgekehrt, bekräftigte die Fortsetzung des eingeschlagenen Berliner Weges: "Junge Talente aus unserer Akademie - das wird nicht der einzige, aber der entscheidende Weg sein." So sind für die nächste Saison neben dem bereits verpflichteten Fabian Reese (25, Kiel) auch die aktuell ausgeliehenen Eigengewächse Linus Gechter (19, Braunschweig) und Marten Winkler (20, Waldhof Mannheim) fest eingeplant.