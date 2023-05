Neuendorf rüffelt DFB-Vizepräsident Winkler: "Unerträglich und beleidigend"

Mit deutlichen Worten hat DFB-Präsident Bernd Neuendorf auf den umstrittenen Social-Media-Post seines Vizes Hermann Winkler reagiert. Am Mittwoch wird dieser erneut Thema.

Hermann Winkler hat dem DFB einen neuen Nebenschauplatz beschert, auf den dieser sicherlich gerne verzichtet hätte. Mit einem despektierlichen Instagram- und Facebook-Beitrag in Richtung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hatte der DFB-Vizepräsident am Sonntag für Empörung und Irritationen gesorgt. Nun äußerte sich sein Vorgesetzter Bernd Neuendorf.

Der DFB-Präsident habe am Montag mit Winkler telefoniert und ihm dabei "sehr klar" gemacht, "dass er die Äußerungen Winklers mit Blick auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als unerträglich und beleidigend empfunden habe", heißt es in der DFB-Mitteilung vom Nachmittag.

"Verhöhnende Symbolik"

Darin wird Neuendorf mit den Worten zitiert: "Am Tag, an dem er und das ukrainische Volk mit dem internationalen Karlspreis ausgezeichnet wurden, wird die verhöhnende Symbolik gegenüber dem ukrainischen Präsidenten noch verstärkt." Das Vorgehen Winklers halte er mit den Grundsätzen des DFB für unvereinbar.

Winkler hatte Selenskyj als "ehemaligen ukrainischen Schauspieler" bezeichnet und geschrieben, dass das "Ehrenmal zum Gedenken aller Kriegsopfer" im Treptower Park "noch" stehe. Erst nach dem Gespräch entschuldigte sich der 60-jährige CDU-Politiker für den Beitrag, verwahrte sich aber gegen Vorwurf, ein "Putin-Versteher" zu sein.

Ausgeräumt ist der Vorfall durch das Telefonat mit Neuendorf noch nicht. Der DFB-Boss werde den Vorgang am kommenden Mittwoch bei der Konferenz der Regional- und Landesverbandspräsidenten thematisieren, teilte der Verband mit, der am 12. Juni in Bremen das 1000. Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Ukraine austrägt.

Winkler, der seinen Instagram-Account deaktiviert hat, ist seit 2021 DFB-Vizepräsident und gleichzeitig Präsident des Nordostdeutschen Fußballverbands. Mit seinen Aussagen hatte er auch bei anderen Fußballfunktionären für Kritik gesorgt.