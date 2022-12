Neuendorf kündigt Krisen-Treffen mit Flick und Bierhoff an - Watzke entscheidet mit

Oliver Bierhoff hat seinen Rücktritt ausgeschlossen und Bundestrainer Hansi Flick das Vertrauen ausgesprochen. Ob DFB-Präsident Bernd Neuendorf einen Weiter-so-Kurs mitträgt, scheint indes fraglich.

Aus Katar berichten Matthias Dersch und Oliver Hartmann

Nach dem Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft in Katar will DFB-Präsident Bernd Neuendorf in der kommenden Woche Hansi Flick und Oliver Bierhoff zu einer Lagebesprechung treffen. Dies kündigte Neuendorf am Freitag vor dem Abflug der Lufthansa-Sondermaschine LH 343 nach Frankfurt an. "Sie können sich vorstellen, dass der Verlauf des gestrigen Tages für uns eine herbe Enttäuschung ist. Das Ausscheiden schmerzt außerordentlich. Wir müssen trotzdem den Blick nach vorne richten. Wir werden deshalb ein geordnetes Verfahren einleiten, wie wir mit dieser Situation umgehen", sagte Neuendorf.

Eine schnelle Entscheidung über das weitere Vorgehen bereits an diesem Wochenende werde es daher nicht geben, so Neuendorf. Bei dem anberaumten Treffen wird neben Flick und Bierhoff auch Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke anwesend sein, der zugleich DFB-Vizepräsident ist. Watzke will Neuendorf als engen Vertrauten an seiner Seite haben, wenn es darum geht, über personelle Konsequenzen des Scheiterns zu entscheiden.

"Meine Erwartung an die sportliche Leitung ist, dass sie bei diesem Treffen eine erste sportliche Analyse dieses Turnier vornimmt, dass sie aber auch Perspektiven entwickelt für die Zeit nach dem Turnier mit dem Blick auf die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land", fuhr Neuendorf fort: "Diese Analyse muss auch die Entwicklung der Nationalmannschaft und unseres Fußballs seit 2018 umfassen. Das ist eine Anforderung und ein Anspruch, den wir haben als Verbandsleitung an die sportliche Leitung in dieser Situation." Auf Grundlage des ersten Treffens werde er "weitere Gespräche führen". Er sei ein Anhänger von "klaren Verfahren", dies habe man jetzt eingeleitet.

Bierhoff: Kein Rücktritt, Festhalten an Flick

Ins Zentrum der öffentlichen Kritik rückt bei der Aufarbeitung der als DFB-Direktor für Nationalmannschaften und Akademie fungierende Bierhoff, der nach der WM 2018, dem Achtelfinal-K.-o. bei der EM 2021 und jetzt der Katar-WM die dritte große Turnier-Enttäuschung in Folge in sportlich verantwortlicher Position zu verantworten hat. "Ich bin jetzt 18 Jahre dabei. Natürlich weiß ich auch, dass der Mechanismus jetzt losgeht, dass die Diskussion stattfindet", sagte Bierhoff nach dem Ausscheiden im am späten Donnerstagabend in der Mixed-Zone des Stadions Al-Bayth und kündigte an: "Ich werde jetzt meine Verantwortung tragen, und dann haben andere zu entscheiden, ob es weitergeht."

Bierhoff selbst sieht augenscheinlich keinen Grund, nach drei Turnier-Enttäuschungen in Folge eigene Konsequenzen zu ziehen: "Es liegt nicht an mir zu überlegen, ob es weitergeht oder nicht." Zugleich betonte Bierhoff, an Flick festhalten zu wollen: "Hansi hat einen Vertrag bis 2024, und ich gehe davon aus, dass er den erfüllt." Flick selbst, der mit unverständlichen Personalentscheidungen und missglückten Matchplänen zum sportlichen Debakel beigetragen hatte, äußerte sich am Freitag nicht mehr. Am Donnerstag hatte er bekräftigt, weitermachen zu wollen.

Auch Flick sah keinen Anlass für grundlegende Reformen

Weiter so, das war zuletzt meistens Bierhoffs Motto in der Krise. Nach dem WM-Debakel 2018 in Russland hatte er gegen alle öffentliche Kritik und internen Bedenken seine schützende Hand über Joachim Löw gehalten, obwohl der Bundestrainer da schon einen abgenutzten und mitunter entrückten Eindruck hinterlassen hatte und mit taktischen und personellen Fehlern maßgeblich zum Ausscheiden beigetragen hatte. Dass dieses Festhalten ein Fehler war, offenbarte sich drei Jahre später bei der erneut kläglich verlaufenen EM.

Gefragter Mann am Tag danach: Bernd Neuendorf. kicker

Danach hatte sich Bierhoff den aus vielen Richtungen erhobenen Forderungen nach grundsätzlichen Reformen im DFB verschlossen und lediglich den Bundestrainer ausgetauscht. Mit Flick, der gerade seine Erfolgs-Ära beim FC Bayern beendet hatte, war der scheinbar ideale Mann auf dem Markt. Wie Bierhoff sah auch Flick, der als Löws Co-Trainer und später als Sportdirektor die heutigen Strukturen mit aufgebaut hatte, keinen Anlass für grundlegende Reformen.

Sicherheitskräfte verweigern Neuendorf-Medienrunde zunächst

Ob Neuendorf einen Weiter-so-Kurs mittragen wird, scheint indes fraglich. Neuendorfs Statement vor dem Rückflug gingen etliche Widrigkeiten und Diskussionen am Internationalen Flughafen von Doha voraus, wohin der DFB die Medienvertreter am Donnerstag bestellt hatte. Örtliche Sicherheitskräfte und Bedienstete hatten zunächst ihre Zustimmung zu dieser spontan einberufenen und von der FIFA genehmigten Pressekonferenz vor dem Check-In-Schalter der Lufthansa verweigert. Erst nach vielen Diskussionen und halbstündiger Verspätung durfte Neuendorf in Jeans und schwarzem Hemd vor die knapp 20 Kameras und rund 50 Medienvertreter treten. Rückfragen waren nicht zugelassen. Viele Fragen werden in den nächsten Tagen folgen.