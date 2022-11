Neuendorf: Klare Kante gegen Infantino

Mit deutlichen Botschaften gestaltete DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Freitagmittag die Auftaktpressekonferenz im deutschen WM-Quartier in Doha. Gegenüber der FIFA und deren Boss Gianni Infantino geht Neuendorf inhaltlich weiter auf Distanz. Und unter sportlichem Aspekt gibt sich der DFB-Chef mit Blick aufs erste Gruppenspiel gegen Japan siegessicher.

Aus Doha berichtet Thiemo Müller

Als "super spannende Aufgabe" bezeichnet der im vergangenen März gewählte Neuendorf seine Turnierpremiere als DFB-Präsident und Delegationsleiter, bei der er zugleich "eine hohe Verantwortung" verspüre. "Wir alle haben die Debatten rund um diese WM erlebt, natürlich muss man sich auch hier damit befassen." Dass dies für Neuendorf weit mehr darstellt als nur eine lästige Pflichtübung, wurde im weiteren Verlauf sehr deutlich. Dennoch betonte der 61-Jährige, sich vorrangig ebenfalls dem sportlichen Erfolg verpflichtet zu fühlen: "In erster Linie bin ich für das Team da, habe bereits viele Gespräche mit Spielern und dem Team hinter dem Team geführt." Sein Eindruck: "Der Spirit in der Mannschaft ist gut, alle sind sehr fokussiert. Ich glaube, dass die Truppe eine echte Einheit ist. Und wenn ich das hier alles so beobachte, gehe ich fest davon aus, dass wir gegen Japan einen positiven Auftakt erleben und das Spiel sicherlich gewinnen."

Geldstrafe für One-Love-Binde „würde ich in Kauf nehmen"

Detailliert Stellung beziehen musste - und wollte - Neuendorf dann aber erwartungsgemäß doch weniger zu sportlichen Fragen als zu den diversen Begleitumständen des Turniers. Nach wie vor offen ist, ob die FIFA das vom DFB im Verbund mit anderen europäischen Teams geplante Tragen der "One-Love"-Kapitänsbinde sanktionieren wird. Sollte der Weltverband eine Strafe bzw. ein Verbot aussprechen, "müssten wir im Präsidium und in der Gruppe mit den anderen Nationen entscheiden, was wir machen", sagt Neuendorf. An seinem eigenen Standpunkt lässt er dabei aber keinerlei Zweifel aufkommen: "Ich persönlich wäre durchaus bereit, auch eine Geldstrafe in Kauf zu nehmen."

Über Menschenrechte "kann man nicht politisch so oder so entscheiden"

Schließlich gehe es bei der "One-Love"-Binde nicht um eine politische Äußerung, sondern um ein Bekenntnis zu Menschenrechten, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus - und, so Neuendorf, "auch um Solidarität mit den Frauen im Iran". All das sei schließlich "nichts, worüber man politisch so oder so entscheiden kann. Menschenrechte sind allgemeingültig auf der ganzen Welt. Dahinter sollte sich auch die FIFA versammeln." Hörbar verärgert war Neuendorf in diesem Kontext ebenfalls von der Entscheidung des Weltverbands, die Trikot-Botschaft der dänischen Mannschaft ("human rights for all") unter Strafandrohung zu verbieten.

Auch dies sei ein Grund dafür, dass der DFB unlängst zu FIFA-Boss Gianni Infantino spürbar auf Distanz gegangen ist. Insbesondere, indem man Infantinos Kandidatur für eine - ohnehin so gut wie feststehende - Wiederwahl auf dem FIFA-Kongress im kommenden Frühjahr ausdrücklich nicht unterstützt. "Wir glauben, dass wir ein Zeichen setzen mussten", sagt Neuendorf. Infantinos kürzliche Aufforderung, "jetzt nur noch über Fußball und nicht mehr über Menschenrechte zu sprechen, hat uns doch einigermaßen irritiert und verstört." Isoliert, so Neuendorf, fühle er sich und den DFB mit diesem Standpunkt nicht: "Auch die UEFA als Kontinentalverband hat Infantino nicht nominiert."

Mannschaft spendet eine Million Euro für SOS-Kinderdorf in Nepal

Neben seinen unmissverständlichen Worten konnte der DFB-Präsident auch auf weiteres handfestes Engagement verweisen. Als "nachhaltiges Zeichen der Mannschaft" stellte Neuendorf eine Aktion zur Unterstützung eines SOS-Kinderdorfs in Nepal vor. Die Einrichtung wird über die kommenden fünf Jahre mit einem Betrag von insgesamt einer Million Euro bedacht, um Bildungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche zu schaffen bzw. ganz generell arme Familien zu unterstützen. Hintergrund: Rund 400.000 der in Katar tätigen Wanderarbeiter kommen aus Nepal, so Neuendorf, "wir wollen mithelfen, um dort vor Ort den Migrationsdruck zu nehmen und eine Dauerschleife zu verhindern, dass auch die nächste Generation wieder gezwungen ist, ihr Land zu verlassen statt dort etwas aufzubauen." Die genannte Summe von einer Million Euro werde von der Stiftung Nationalmannschaft bereitgestellt, "es ist also zusätzliches Geld, das direkt von den Spielern kommt". Dem Team um Kapitän Manuel Neuer bescheinigt Neuendorf: "Sie haben ein sehr gutes Sensorium für die Situation, in der wir uns hier neben dem Fußball befinden." Womit vorm Start gegen Japan schon mal ein erster Auftrag erfüllt wäre.