Neuendorf im Interview: "Selbst ein WM-Titel sollte den Blick nicht trüben"

Im Amt des DFB-Präsidenten hat Bernd Neuendorf (60) die berühmte 100-Tage-Frist hinter sich. Beim Besuch in der kicker-Redaktion spricht er über seine zentralen Ziele und Wertvorstellungen.

Beim Gang durchs Treppenhaus der kicker-Zentrale, dort, wo Meilensteine der deutschen Fußballgeschichte an den Wänden verewigt sind, wurden für Bernd Neuendorf auch ganz persönliche Erinnerungen wach. Etwa an den 17. Juni 1970, den Tag des Jahrhundertspiels zwischen Deutschland und Italien im WM-Halbfinale in Mexiko.

Als Achtjähriger fieberte der heutige DFB-Präsident damals vorm Fernseher mit. Und verweist noch heute mit ein wenig Stolz auf die Geburtsstadt des Torschützen zum 1:1, das die legendäre Verlängerung erst ermöglichte: "Schnellinger kommt aus Düren", genau wie Neuendorf. Eine Affinität zum kicker, berichtet Neuendorf, sei in ihm schon in jenen Tagen als jugendlicher Fan entstanden. Im aktuellen Redaktionsgespräch als Chef des größten Sportfachverbands der Welt schließt sich für ihn ein Kreis.

Herr Neuendorf, welche Sachthemen hatten Priorität in Ihren ersten 100 Tagen als DFB-Präsident?

Wie viel Zeit haben Sie? Im Ernst: Wir hatten einen FIFA- und einen UEFA- Kongress. Natürlich ging es auch darum, wie sich der DFB künftig in den internationalen Gremien personell aufstellt. Die Frauenfußball-EM steht vor der Tür. Ich habe Prozesse angestoßen wie die Vorbereitung zu den Verhandlungen des Grundlagenvertrags mit der DFL und den von mir angekündigten Amateurfußballkongress 2023.

Ich habe zudem viele wertvolle Gespräche im politischen Raum geführt. Und nicht zuletzt gilt es ja auch, sich in die Gremienarbeit einzufinden und ein positives Verhältnis zu den 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufzubauen. Es gibt in der DFB-Zentrale unheimlich viel Kompetenz. Es wäre töricht, wenn ich dieses Wissen nicht abrufen würde.

Wie läuft die Vernetzung in der Liga?

Da ich vor meiner Wahl bereits mit den meisten Klubs Kontakt hatte - sei es durch persönliche Treffen oder digitale Vorstellungsrunden - ist bereits eine gewisse Vertrautheit da. Sieht man sich jetzt in den Stadien, ist es ein Wiedersehen und kein Kennenlernen. Das hilft ungemein.

Hilft Ihre Erfahrung aus der Politik?

Die spielt insgesamt eine eher untergeordnete Rolle. Ich möchte einen kulturellen Wandel beim DFB herbeiführen. Das gelingt nur, wenn der Umgang mit allen kollegial und fair ist. Mein Gefühl sagt: Seit dem Bundestag und mit der Wahl der neuen Führungsmannschaft ist neue Zuversicht eingekehrt. Wir sind jahrelang um uns selbst gekreist. Das führte zu Entfremdung, gerade bei denen, die Hilfe nötig gehabt hätten - unseren Vereinen. Das ist keine Frage politischer Erfahrung, sondern von Führung und Führungsstil. Und nichts, was man allein bewältigen kann.

Welche Erwartung knüpfen Sie an die gefühlt x-te Strukturkommission?

Dass wir mit der Ausgliederung des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs bereits eine gravierende Reform durchgeführt haben, wird oft verkannt. Die Strukturkommission wird sich Fragen widmen wie: Wie werden wir diverser? Wie sind unsere demokratischen Prozesse organisiert? Welchen Anpassungsbedarf gibt es in unserer Satzung?

Die Schere sollte sicher nicht noch weiter auseinandergehen. Bernd Neuendorf

Das Stichwort Weiblichkeit führt zum Thema Equal Pay. Der niederländische Verband schüttet für Frauen und Männer gleich hohe Prämien aus. Warum geht das beim DFB nicht?

Wir haben uns auf den Weg gemacht. Mit der erzielten Rekordprämien-Regelung haben wir für die Frauen-EM eine neue Dimension erreicht. Und: Mit den 60 000 Euro pro Spielerin liegt die Titelprämie höher als bei allen anderen teilnehmenden Nationen. Soweit ich weiß, herrscht bei den Frauen auch Zufriedenheit, weil sie einen deutlich höheren Betrag als noch vor fünf Jahren erhalten. Dennoch muss man die Entwicklung im Blick behalten. 2023 stehen neue Verhandlungen angesichts der Frauen-WM an. Die Schere sollte sicher nicht noch weiter auseinandergehen.

Muss die Prämie an Vermarktungserlöse gekoppelt sein oder ist eine Quersubventionierung denkbar?

In der Tat liegen die Vermarktungserlöse bei Männer- und Frauen-Turnieren, aus denen sich auch die Turnierprämien ergeben, weit auseinander. Hinsichtlich des Frauenfußballs arbeiten wir beim DFB auf allen Ebenen an Verbesserungen, insbesondere bei Vermarktung und medialer Reichweite. Über eine Quersubventionierung muss man dann im Idealfall gar nicht mehr diskutieren.

Sportliche Zielvorgaben machen Sie für die Turniere nicht. Warum?

Entscheidend ist für mich: Wie geht die Mannschaft in ein Turnier? Hatte sie im Vorfeld gute Bedingungen? Hat man wirklich alles für den Erfolg getan? Natürlich mache ich mir einen Eindruck, spreche mit Martina Voss-Tecklenburg, Hansi Flick, Oliver Bierhoff. Das sind die Fachleute, zu ihnen habe ich höchstes Vertrauen. Es gibt enormen Sachverstand im Trainer- und Betreuerstab. Die Mannschaften sind hochmotiviert und bereit. Das erkennt man auch daran, dass die Spielerinnen und Spieler selbst höchste Ansprüche formulieren. Da braucht es keinen Präsidenten, der Vorgaben macht.

Einer Ihrer Vorgänger sagte mal: Wenn 2018 der WM-Titel gelingt, sind viele andere Themen keine mehr …

Natürlich wünsche ich mir den Titel, das ist doch keine Frage. Aber selbst sportliche Erfolge sollten nicht den Blick für die vor uns liegenden Herausforderungen trüben.

Zum Beispiel?

Wir konnten eine positive Mitgliederstatistik präsentieren mit rund 2,2 Millionen Aktiven, davon knapp eine Million unter 14 Jahren. Bei anderen Sportarten sieht das aufgrund der Pandemie leider etwas anders aus. Doch es gibt keinen Grund, sich zurückzulehnen. Wir müssen die spezifischen Probleme des Amateurfußballs angehen. Das ist eine Grundvoraussetzung, damit wir in zehn Jahren noch international konkurrenzfähig sind.

Es geht los bei Infrastrukturfragen: In Ballungsräumen müssen wir Kinder nach Hause schicken, weil wir nicht genug Plätze haben. Da brauchen wir die Hilfe der Politik. Wir verfügen auch über zu wenige Trainerinnen und Trainer. Hier ist der DFB gefragt. Es gibt an vielen Stellen Verbesserungs- und Diskussionsbedarf. Ich habe bereits zahlreiche Gespräche in Berlin mit der Politik geführt. Und das wird sich definitiv fortsetzen.

Was steht ganz oben?

Zum Beispiel bin ich von der aktuellen Lärmschutzverordnung genervt: Warum wird Kinderlärm in der Kita immer noch anders bewertet als auf Fußballplätzen, wo Kinder ebenfalls nur spielen? Wobei es ja schon grundsätzlich fragwürdig ist von Lärm zu sprechen, wenn Kinder nach Herzenslust toben und ihrem Hobby nachgehen. Auf den ersten Blick ist das natürlich weniger spannend als der Haaland-Wechsel nach Manchester. Aber letztlich sorgen derartige Bestimmungen dafür, dass es weniger Trainingszeiten, damit potenziell weniger Talente und langfristig vielleicht weniger Erfolge gibt.

Ich habe die Sorge, dass mit der Einführung des Gesetzes unsere Vereine weniger Zulauf bekommen. Bernd Neuendorf

Welchen Effekt erwarten Sie vom gesetzlichen Anspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen ab 2026?

Das betrifft die Sechs- bis Zehnjährigen. In diesem Alter treten Kinder sehr häufig in einem Fußballverein ein - und bleiben dort manchmal ein Leben lang. Ich habe die Sorge, dass mit der Einführung des Gesetzes unsere Vereine weniger Zulauf bekommen. Am langen Ende kann das durchaus auch Auswirkungen auf unsere Nationalmannschaften haben. Es wurde eine politische Entscheidung getroffen, aber die Konsequenzen für den Sport nicht hinreichend bedacht. Da müssen wir nacharbeiten.

An welche Lösung denken Sie?

Es wäre sicher hilfreich, das Freiwillige Soziale Jahr und den Bundesfreiwilligendienst auszuweiten. Junge Menschen könnten so in den Vereinen eingesetzt werden und in den Schulen Ganztagesangebote unterbreiten. Wir müssen also bei der Politik werben, deutlich mehr Stellen einzurichten und zu finanzieren. Und gleichzeitig die Vereine sensibilisieren, diese Leute dann auch wirklich aufzunehmen.

Der DFB nennt gerne die Mitgliederzahl 7,2 Millionen, doch wie viele Menschen stecken real dahinter? Viele sind Mitglied in mehreren Vereinen.

Ich bin dafür, die Zahlen ehrlich zu analysieren. Maßgeblich sind sicher die zwei Millionen Aktiven plus die ehrenamtlich Engagierten. Diese brauchen wir dringend, um die Vereinslandschaft aufrechtzuerhalten. Die vielen Aktiven dürfen nicht über die Probleme gerade im ländlichen Raum hinwegtäuschen. Dort müssen sich Klubs oft zusammentun, um überhaupt noch eine Jugendmannschaft aufzustellen. Die Gründe müssen wir sehr genau analysieren, um die richtigen Konsequenzen zu ziehen.

Wollen Sie deshalb Amateurkongresse regelmäßig stattfinden lassen?

Die sind elementar. Ich glaube, es bringt nichts, wenn wir wie 2019 in Kassel einmal ein Hochglanz-Event machen. Wir müssen die Leute mindestens alle zwei Jahre zusammenholen, gerade auch nach Corona, um zu diskutieren, wohin wir uns gemeinsam bewegen sollen.

Wie kann der DFB Hilfestellung leisten von der Kreisliga C bis zur 3. Liga?

Dazu ein Beispiel, das mich ebenfalls ärgert: Wir reden über hohe Inflation, hohe Energiekosten, die Entlastung privater Haushalte und der Wirtschaft. Aber niemand diskutiert über die Entlastung gemeinnütziger Sportvereine. In diesen Fragen müssen wir im Sport den Schulterschluss suchen, nur dann sind wir stark. Zusammen mit DOSB und Teamsport Deutschland kann der DFB seine Anliegen kraftvoll vortragen.

In vielen Verwaltungen und der Politik herrscht hinsichtlich des Sports ein Silodenken vor. Bernd Neuendorf

Aber?

In vielen Verwaltungen und der Politik herrscht hinsichtlich des Sports ein Silodenken vor. Sport findet überall statt, ein bisschen im Gesundheitsministerium, ein bisschen mehr im Innenministerium, ein bisschen im Kinder- und Jugendministerium. Viele Projekte laufen nebeneinander her. Doch eine Sportpolitik aus einem Guss fehlt. Es bräuchte eine zentrale Stelle, die wirklich koordiniert.

In welcher finanziellen Größenordnung bräuchte es Unterstützung?

Das ist schwer zu beziffern. Allein bei Sportstätten in Deutschland spricht der DOSB von einem Sanierungsstau in Höhe von 31 Milliarden Euro. Der Bundestag hat im Mai zwar eine halbe Milliarde Euro für Sanierung und Modernisierung kommunaler Einrichtungen bereitgestellt. Aber hiervon profitieren neben dem Sport auch die Bereiche Jugend und Kultur. Wenn man sieht, welchen Bedarf wir mit unseren 41 000 Fußballplätzen haben, dann weiß man: Diese Summe, die erst mal gewaltig klingt, kann nur ein erster Schritt sein.

Profiklubs profitieren von der Basisarbeit - ein schlagendes Argument, um bei den Gesprächen mit der DFL über den neuen Grundlagenvertrag einen dicken Zuschuss statt wie bisher ein Nullsummenspiel zu erzielen?

Wir wollen das Thema klug angehen, ich bin sehr intensiv mit Hans-Joachim Watzke und der Liga im Austausch. Ich denke, dass wir am Ende einen guten Kompromiss finden, auch wenn es auf dem Weg vielleicht mal ruckelt. Wir wissen alle um unsere Verantwortung. Das über Jahre herrschende Erscheinungsbild - nämlich dass sich DFL und DFB öffentlich zerlegen - darf im Interesse unseres Sports keine Fortsetzung finden. Wir müssen seriös und ruhig miteinander reden und arbeiten.

Wie gehen Sie in Bezug auf den Grundlagenvertrag DFB-intern vor?

Jede Abteilung hat den Auftrag, zu formulieren, was aus ihrer Sicht in den Grundlagenvertrag gehört. Wir spielen aber nicht "Wünsch-dir-was". Die Projekte sollten aus meiner Sicht so aufgesetzt sein, dass sie idealerweise dem Amateur- und Profifußball gleichermaßen helfen. Wir gehen nicht konfrontativ in die Gespräche, Preisschilder werden wir erst ganz am Ende dranhängen. Grundsätzlich erwarte ich allerdings schon einen Zuwachs der Gelder für die Amateure.

Christian Seifert hat als DFL-Chef auch aufgehört, weil er die Wachstumsgrenze erreicht sah. Hat er recht?

Über die Gründe seines Rückzugs sprechen Sie bitte mit ihm selbst. Man muss nüchtern festhalten: Wegen Corona gab es große Befürchtungen, dass die Zuschauer in den Stadien langfristig wegbleiben und Einnahmen wegbrechen. Das Gegenteil ist geschehen. Der Boom ist ungebrochen, vielleicht sogar stärker als vor Corona, weil die Menschen gemerkt haben, dass ihnen ohne Fußball etwas fehlt. Insofern sind die Voraussetzungen für die Vermarktung gar nicht so schlecht. Die Attraktivität der Profiligen wird sicher auch durch die jüngsten Verpflichtungen von interessanten Spielern gesteigert.

Wären die Gespräche mit der DFL komplizierter, wenn Rainer Koch noch im DFB-Präsidium säße?

Was-wäre-wenn-Fragen beantworte ich nicht. Ich habe in der Politik gelernt: Man muss mit den Menschen zusammenarbeiten, die gewählt sind. Wir haben ein gutes Präsidium aus Persönlichkeiten mit einer Menge Erfahrung und spannenden Biografien. Rainer Koch sitzt noch im UEFA-Exko, also tausche ich mich mit ihm zu diesen Themen selbstverständlich aus. Als er beim Bayerischen Fußball-Verband nach 18 Jahren als Präsident verabschiedet wurde, war ich natürlich vor Ort.

Der deutsche Fußball ist mit Donata Hopfen, Hans-Joachim Watzke, Heike Ullrich und Ihnen neu aufgestellt. Hat er eine Hausmacht, um bei der UEFA Themen voranzubringen? Oder spüren Sie gesunkenen Stellenwert?

Überhaupt nicht. Bei den internationalen Meetings habe ich registriert, wie stark auf Deutschland geschaut wird und wie hoch das Interesse am Austausch ist. Zugleich wird gesagt: Wir hoffen, dass es jetzt bei euch ruhiger wird. Von einer Hausmacht zu sprechen würde ich mir aber nicht anmaßen. Für mich geht es erst einmal darum, mich überall vorzustellen, mich mit den Problemen anderer Verbände vertraut zu machen. Im Sommer wird es deshalb auch zwei einwöchige Touren u. a. zu den Verbänden in Südosteuropa geben.

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin haben Sie für dessen geplante Wiederwahl im April 2023 bereits das volle Vertrauen ausgesprochen. Wie läuft die persönliche Zusammenarbeit?

Man kann sagen, dass wir innerhalb kürzester Zeit ein sehr gutes und vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut haben. Wir haben lange persönlich gesprochen und stimmen inhaltlich in vielem überein, etwa bei der kritischen Haltung zu einer europäischen Super League. Übrigens: Dass die Bundesregierung Mitte Juli bei einer Anhörung zu diesem Thema vor dem Europäischen Gerichtshof einen Prozessbevollmächtigten entsendet, ist ein starkes Zeichen. Dafür bin ich insbesondere Innenministerin Nancy Faeser sehr dankbar.

Was wir sagen können: dass es eine der umstrittensten Weltmeisterschaften ist, die bisher stattgefunden haben. Bernd Neuendorf

Über FIFA-Präsident Gianni Infantino sagten Sie: Sie hätten Verständnis, wenn seine Entscheidungen kritisch beurteilt würden. Werden Sie das auch persönlich adressieren?

Selbstverständlich. Das gehört beim persönlichen Kennenlernen dazu. Wir haben uns bereits einmal kurz in Doha unterhalten. Ein längeres Treffen ist aber in Vorbereitung. Ich bin hinsichtlich seiner Aussage, wir würden bei der WM in Katar das großartigste Turnier aller Zeiten erleben, skeptisch. Was wir aber mit Sicherheit heute schon sagen können: dass es eine der umstrittensten Weltmeisterschaften ist, die bisher stattgefunden haben.

Wie ist Ihre Haltung?

Beim FIFA-Kongress im April in Doha habe ich vor Ort viele Gespräche geführt. Daraus ergab sich für mich ein Bild, und ich habe klare, konkrete Forderungen gestellt, speziell im Hinblick auf die Arbeitsmigranten in Katar. Ebenso unterstütze ich Forderungen zur Einrichtung eines Unterstützungsprogramms für Hinterbliebene von Arbeitern, die bei WM-Projekten ums Leben kamen.

Vorm Turnier reisen Sie sogar noch mal mit der Innenministerin nach Doha.

Wir können und müssen uns als DFB positionieren, aber die politische Unterstützung vor Ort ist immens wichtig. Deshalb bin ich froh, dass Nancy Faeser den Vorschlag gemacht hat, gemeinsam nach Katar zu reisen.

Was planen die europäischen Verbände?

Wir Europäer haben ein gemeinsames Wertegerüst, die gleiche Auffassung von Menschenrechten und Nachhaltigkeit. DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich war vergangene Woche mit einer Arbeitsgruppe der UEFA in Katar. In diesem Kreis wird überlegt: Was können die Verbände machen, was die Mannschaften? Das ist der richtige Weg. Der Besuch zeigte, dass sich einiges bei den Arbeitsbedingungen verbessert hat. Aber viele Gesetzesänderungen werden nur unzureichend umgesetzt. Und bei Frauenrechten, Pressefreiheit oder der LGBTIQ+-Thematik zeigten sich weiter deutliche Differenzen.

Noch mal zum Sport: Kann die 3. Liga attraktiv bleiben, trotz des Trends beim jungen Publikum zu Highlight-Clips, möglichst von Superstars?

Der Zuschauerzuspruch zeigt, dass die 3. Liga mit ihren vielen Traditionsvereinen weiter attraktiv ist. Natürlich hat das Image durch die Insolvenzen von Türkgücü München und dem KFC Uerdingen gelitten. Mit dem Etikett "Pleiteliga" sind manche dann schnell bei der Hand. Durch die Ergebnisse der Taskforce 3. Liga ist aber gewährleistet, dass künftig seriöser gewirtschaftet wird. Über die Spiele wird in den Medien breit berichtet. Es gibt einen hohen Fanzuspruch - insbesondere auch bei den ostdeutschen Teams.

Sind die ein besonderes Anliegen?

Ich habe einige Jahre in Halle gelebt und weiß um die Bedeutung des Fußballs in dieser Stadt. Die Landesverbände im Osten leisten hervorragende Arbeit. Aber ich finde: Auch der DFB sollte im Osten präsenter sein und sich noch stärker um die spezifischen Anliegen kümmern. Für mich war es jedenfalls eine besondere Freude, nach Magdeburg zu fahren, um die Schale für die Drittliga-Meisterschaft zu überreichen.

Der neue Hertha-Präsident Kay Bernstein, ein früherer Ultra, will sich für die Legalisierung von Pyrotechnik einsetzen. Was halten Sie davon?

Schon nach den jüngsten Platzstürmen habe ich gesagt: Wir müssen aufpassen, Familien mit Kindern, Ordnungskräfte, Spielerinnen und Spieler nicht in Gefahr zu bringen. Ich plane, mich im letzten Quartal des Jahres mit Fanvertretern zu treffen. Da werden wir über solche Fragen sprechen, sicher auch über Pyro.

Als Aufregerthema dient traditionell die Bezahlung des DFB-Präsidenten. Der Vergütungsausschuss hat für Sie eine Fünf-Tage-Woche angesetzt, die Vergütung orientiert sich an der von Bundestagsabgeordneten. Inklusive der 50-prozentigen Haftungszulage als BGB-Vorstand kommen Sie so auf rund 260 000 Euro jährlich - im Ergebnis wie Ihre Vorgänger auch.

Die Vergütungsfrage ist sehr transparent geregelt. Vorm Bundestag im März gab es eine Debatte, den Vergütungsausschuss abzuschaffen. Dagegen habe ich mich von Anfang an ausgesprochen. Ich wollte auf gar keinen Fall, dass auch nur ansatzweise der Eindruck entsteht, man würde im DFB selbst über seine Bezahlung entscheiden. Wenn man von Glaubwürdigkeit und Kulturwandel spricht, ist das für mich ein zentraler Punkt.

Dasselbe gilt für die Ethikkommission oder den Prüfungsausschuss: Ich achte die Unabhängigkeit dieser Gremien und schalte mich garantiert nicht in ihre Arbeit ein - es sei denn, es würde ausdrücklich gewünscht. Für alle unabhängigen Gremien und damit auch den Vergütungsausschuss gilt: Ich akzeptiere deren Entscheidungen.

