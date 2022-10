Neuendorf: "Habe Infantino meine Erwartungen deutlich formuliert"

Der DFB unterstützt die Einrichtung eines Entschädigungsfonds für die Hinterbliebenen der auf WM-Baustellen verstorbenen Arbeitern und Arbeiterinnen. Dies bekräftige DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

Auf dem DFB-Kongress "Sport und Menschenrechte" Mitte September hat sich der DFB für die Einsetzung eines Entschädigungsfonds für die Hinterbliebenen der auf WM-Baustellen verstorbenen Arbeitsmigranten und Arbeitsmigrantinnen ausgesprochen. Damit gab der DFB auch dem Druck nach, der durch internationale Organisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch, aber auch durch die Gewerkschaften aufgebaut worden war.

Eine solcher Entschädigungsfonds sollte gemeinsam vom WM-Gastgeber Katar sowie vom offiziellen Ausrichter FIFA gemeinsam getragen werden. Verschiedene NGOs und unabhängige Institutionen hatten vorgeschlagen, dass dieser Fonds 440 Milliarden Dollar schwer sein sollte. Genau so viel Startgeld zahlt die FIFA an die 32 Teilnehmer der WM 2022 (20. November bis 18. Dezember) aus.

Neuendorf: "Die FIFA hat eine Verantwortung und der muss sie gerecht werden"

Zwar waren von der FIFA positive Signale zu vernehmen, getan hat sich diesbezüglich aber noch nichts. "Ich habe dem FIFA-Präsidenten Gianni Infantino meine Erwartungen deutlich formuliert. Die FIFA hat eine Verantwortung und der muss sie gerecht werden", sagte DFB-Präsident Neuendorf am Mittwoch in einem Interview mit dem "SWR". Katar hat zuletzt Kritik barsch zurückgewiesen und von einer "Kampagne mit Erfundenem und Doppelmoral" gesprochen.

Seit der Vergabe der WM 2022 an Katar im Jahr 2010 geriet das Land immer mehr wegen seiner Menschrechtsverletzungen sowie der menschunwürdigen Situation der Arbeitsmigranten und Arbeitsmigrantinnen in die Kritik. Während der WM, so Neuendorf solle "das Sportliche im Mittelpunkt stehen." Allerdings muss der DFB klar sein "in der Positionierung, wenn es um gesellschaftliche und politische Verhältnisse in Katar geht".

Durch die Entwicklung seit 2010 habe sich laut Neuendorf der Fußball verändert: ""Ich glaube, dass es künftig nur noch sehr schwer möglich sein wird, eine WM zu vergeben, ohne im Vorfeld darüber zu diskutieren, was das bedeutet", erklärte Neuendorf. Künftig müsse bei Turniervergaben kritischer und aufmerksamer auf die Themenkomplexe Menschenrechte und Nachhaltigkeit geachtet werden.