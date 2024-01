Neuendorf freut sich auf den "kritischen Geist" Künzer

Nia Künzer ist die neue Sportdirektorin Frauenfußball beim DFB. Am Donnerstag wurde die ehemalige Nationalspielerin offiziell vorgestellt - mit einigen Vorschusslorbeeren, die DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig der 43-Jährigen mit auf den Weg gaben.

Schon kurz nach der Frauen-WM im Sommer 2023 habe es den ersten Kontakt, die ersten Gespräche gegeben, berichtet Bernd Neuendorf zu Beginn der Pressekonferenz im Frankfurter DFB-Campus, die Nia Künzer offiziell vorstellen soll. "In diesen Gesprächen habe ich gemerkt, dass Nia genau dem Profil entspricht, das wir uns vorher überlegt hatten: Jemand, der auch mal querdenkt, der ein kritischer Geist ist, der uns auch mal ein bisschen herausfordert und nicht so stromlinienförmig ist. Deshalb bin ich froh, dass wir Nia haben, die nicht nur ausgezeichnet in ihrem Fach ist, sondern auch von ihrer Persönlichkeit her. Eine, die uns gut zu Gesicht steht, die uns mit ihren Gedanken und Ideen immer wieder herausfordert."

Aber auch im Zuge der Strukturveränderungen beim DFB sieht der DFB-Präsident die 34-malige A-Nationalspielerin als wichtiges Puzzleteil: "Wir haben uns vor einem Jahr auf den Weg gemacht, diesen sportlichen Bereich neu zu ordnen. Das ist ein wichtiger Transformationsprozess, der viel Kraft gekostet hat, der aber auch schon Früchte trägt, mit dem Personal, das wir ausgesucht haben. Nia ist der letzte wichtige Baustein in dieser sportlichen Führung, womit der Strukturprozess in der Spitze abgeschlossen wird. Sie ist ein wichtiger Baustein für die Sichtbarkeit und die Pluralität des Fußballs, die Pluralität des DFB, eine empathische Person, die hier hervorragend reinpasst."

Nicht nur, dass sie wie keine zweite ins Anforderungsprofil passt, nach den ersten Gesprächen war für mich auch klar: Nia oder nix.

In Sachen Empathie konnte sich Andreas Rettig allerdings ein Augenzwinkern nicht verkneifen, als er anmerkte: "Du hast von der empathischen Person Nia Künzer gesprochen, Bernd. Du hast mit ihr noch nicht über den Vertrag verhandelt. Nia kann auch anders."

Schnell aber fielen auch von Seiten des DFB-Geschäftsführers nur noch lobende Worte für den Neuzugang: "Nach dem Ausscheiden von Oliver Bierhoff sollte die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt werden. Ich kenne die Belastbarkeit von Nias Schultern zwar noch nicht, aber sie ist auf jeden Fall eine große Hilfe, und ich habe mich sehr gefreut, dass wir relativ schnell zusammengekommen sind. Nicht nur, dass sie wie keine zweite ins Anforderungsprofil passt, nach den ersten Gesprächen war für mich auch klar: Nia oder nix."

Beide Seiten sollen voneinander profitieren

In der Folge sei alles recht schnell gegangen, sodass künftig beide Seiten voneinander profitieren sollen, wenn es nach Rettig geht: "Ich werde Nia da unterstützen, wo sie mich braucht - wenn sie denn Hilfe braucht. Ansonsten bin ich voller Vorfreude und sicher, dass ich auch noch was lernen kann."