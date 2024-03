Neue Ziele beim FCA? Erstmal den dritten Sieg in Folge

Die Chance ist verlockend, der Gegner gefährlich: Gegen Heidenheim strebt der FC Augsburg seinen dritten Sieg in Folge an, um sich in der oberen Tabellenhälfte festzubeißen.

Bestens vorbereitet erscheint Jess Thorup auf der Pressekonferenz am Donnerstagmittag in der Augsburger WWK-Arena. Der Trainer weiß genau, wie oft der FCA in den vergangenen Jahren innerhalb einer Saison zwei Spiele oder gar drei hintereinander gewonnen hat. Drei waren es zuletzt im Herbst 2022. Hinter den Zahlenspielen steckt eine klare Botschaft Thorups: Oft ist es nicht gelungen. Packt seine Mannschaft nach dem 2:1 gegen den SC Freiburg und dem 6:0 in Darmstadt nun auch Heidenheim, wäre dies der nächste kleine, aber wichtige Schritt in der Entwicklung der Mannschaft.

Diese betreut Thorup nun genau ein halbes Jahr, sein Punkteschnitt von 1,41 pro Partie im Schnitt ist der beste aller Augsburger Bundesligatrainer. Begonnen hat alles mit einem 5:2 in Heidenheim nach 0:2-Rückstand. "Das war ein schöner Start für mich und die Mannschaft", erinnert sich der 54-Jährige. Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zählt für ihn nur eines: "Wir wollen den dritten Sieg in Folge." Mut macht ihm dabei das Ergebnis, vor allem aber die Leistung in Darmstadt: "Das war ein fantastisches Spiel, vor allem die Art und Weise, wie wir den Gegner unter Druck gesetzt haben." Die positiven Dinge gelte es mitzunehmen, gleichzeitig aber den Sieg abzuhaken und den Fokus voll auf Heidenheim zu richten. Der Aufsteiger nötigt Thorup viel Respekt ab, vor allem dessen Stärke bei Standards. Zudem hat Heidenheim in den vergangenen fünf Auswärtspartien nicht verloren.

Thorup hofft, dass Demirovic noch lange bleibt

In die Partie kann Thorup mit einem unveränderten Kader gehen. Mads Pedersen fehlt ein letztes Mal wegen einer Rotsperre, Innenverteidiger Patric Pfeiffer soll, so die Hoffnung, am kommenden Montag ins Mannschaftstraining zurückkehren. Richten könnte es erneut Kapitän Ermedin Demirovic, mit 14 Toren und neun Assists der Top-Scorer des FCA und zweitbeste hinter Harry Kane der Liga. "Demi geht voran, es versucht jedem in der Kabine und auf dem Platz zu helfen", lobt der Trainer seinen Spieler und hofft: "Wenn es nach mir geht, kann er noch viele Jahre hier spielen."

Dafür jedoch müsste der FCA wohl über sich hinauswachsen und europäisch spielen. Doch an neue Ziele denkt Thorup nicht. Er weiß sehr genau, dass Spielplan und Tabellenkonstellation verlockend sind, bleibt aber im Hier und Jetzt: "Für mich geht es immer ums nächste Spiel." Gestaltet sein Team auch das erfolgreich, stellt sich die Frage ohnehin, was in dieser Saison nach oben noch für den FCA geht.