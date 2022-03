"Neue Zeitrechnung": Vivawest wird neuer Trikotsponsor auf Schalke

Der FC Schalke 04 hat am Samstag einen neuen Trikotsponsor präsentiert. Vivawest wird künftig die Brust der Königsblauen zieren.

Nach der Entscheidung, die Partnerschaft mit Gazprom zu beenden, wurde auf Schalke eifrig nach einem Nachfolger gesucht - der wurde nun auch gefunden. Wohnungsanbieter Vivawest wird künftig auf den Trikot des Zweitligisten zu finden sein. Der kicker hatte am Montag exklusiv berichtet, Schalke hat am Samstag die Zusammenarbeit für offiziell erklärt.

"Ab sofort ziert der Schriftzug des Wohnungsunternehmens mit Sitz am Nordsternpark das Trikot der Königsblauen", ließ S04 wissen. "Wir sind Vivawest sehr dankbar, dass uns das Unternehmen in herausfordernden Zeiten schnell und unkompliziert zur Seite steht", erklärte Dr. Bernd Schröder, Vorstandsvorsitzender des FC Schalke 04.

"Nach der in dieser Woche bekanntgegebenen Beendigung unserer Partnerschaft mit Gazprom ist es uns gelungen, die erforderliche Neuausrichtung von Schalke 04 zügig voranzutreiben. Die Gespräche mit Vivawest waren von großer Wertschätzung und einer gemeinsamen Wertebasis geprägt. Mit dieser Partnerschaft beginnt auf Schalke eine neue Zeitrechnung“, so Schröder.

„Dass es uns so zügig gelungen ist, einen neuen Partner zu finden, ist unter anderem mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung und unsere in Kürze geplante Unternehmensanleihe ein positives Signal an unsere Fans und Partner", meinte Christina Rühl-Hamers, Mitglied des Vorstands und zuständig für Finanzen. "Unsere finanzielle Handlungsfähigkeit war zu jeder Zeit gegeben, nun gilt es, diese weiter auszubauen und die sich ergebenen Chancen zu nutzen."