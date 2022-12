Neue Waldhof-Buben? Die Basis zerbricht!

Kohler, Gaudino, Wörns & Co.: Früher wurden beim SV Waldhof Mannheim Stars ausgebildet - doch das ist lange her. Bis es wieder so weit ist, wird es dauern. Mannheims Nachwuchsarbeit hat einen neuen Tiefpunkt erreicht.

Der Kabinentrakt am Alsenweg sieht beinahe noch genauso aus wie in den 1980er Jahren. Ein bisschen Farbe haben die Wände seither abbekommen, der Boden wurde ertüchtigt - sonst ist vieles wie früher. Wenn man in dem Gang steht, kann man sich gut vorstellen, wie hier einst Klaus Schlappner wirkte, wie Jürgen Kohler sich nach dem Training die mit Erde verdreckte Hose abstreifte und gemeinsam mit Maurizio Gaudino unter der Dusche den Schweiß abspülte.

In diesem Arbeiterviertel im Mannheimer Norden, der Heimat des SV Waldhof, riecht es nach Tradition, hier ist schon der legendäre Weltmeistertrainer Sepp Herberger dem Ball nachgejagt. Das Stadion steht für alte Werte - und für die Tradition des Klubs, herausragende Nachwuchsarbeit zu leisten. Die "Waldhof-Buben": Das war mal ein Begriff, eine Marke. Aber heute ist davon nicht mehr viel übrig.

Wir brauchen eine Initiative: Rettet die Waldhof-Jugend" Horst Seyfferle, Vizepräsident Waldhof Mannheim

Einen Steinwurf vom alten Kabinentrakt steht inzwischen ein modernes Multifunktionsgebäude mit Umkleiden, Büros und Besprechungsräumen. Der Förderverein "Anpfiff ins Leben", gestützt von der Dietmar-Hopp-Stiftung, hat seit 2008 neben dem Gebäude zwei Kunstrasenfelder gebaut und Jahr für Jahr ein paar hunderttausend Euro investiert, um Personal und Ausrüstung für die Waldhof-Jugend zu stellen. Damit wurden die Leistungen der glorreichen Vergangenheit zwar nicht mehr erreicht, aber immerhin der Standard einer einigermaßen professionellen Nachwuchsarbeit gehalten.

Akteure mit einer Qualität wie Kohler, Gaudino, Christian Wörns & Co. bilden die Mannheimer schon längst nicht mehr aus, aber die "kleene Buwe", wie die Waldhof-Talente im Marketing-Sprech heißen, hatten eine Struktur. Es ist zu befürchten, dass selbst davon in ein paar Monaten nicht mehr viel übrig ist. "Wir brauchen jetzt eine Initiative: Rettet die Waldhof-Jugend", sagte Horst Seyfferle vor ein paar Tagen. Mehr noch, der Vizepräsident flehte die Mitglieder während der Jahreshauptversammlung an, künftig im Ehrenamt dafür zu sorgen, die Jugendarbeit des SVW am Leben zu halten.

Viele Worte, aber kein Konzept

Der Förderverein stellt seine Unterstützung Ende Juni ein und bei Waldhof weiß im Grunde keiner so recht, wie die dadurch entstehenden finanziellen wie personellen Lücken geschlossen werden sollen. Es gab während der Mitgliederversammlung viele Worte, aber kein schlüssiges Konzept für die Zukunft. Vieles blieb im Ungefähren. "Das ist eine Chance für den Verein, basierend auf Eigenleistung einen Neuanfang zu starten", rief Bernd Beetz den Mitgliedern entgegen und klang dabei wie einer, der in einen dunklen Wald hineinschreit.

Waldhof-Präsident Bernd Beetz. IMAGO/foto2press

Am Präsidenten des e. V. - gleichzeitig Mäzen der Profimannschaft, die seit 2016 in einer Spielbetriebs-GmbH ausgegliedert ist - erwächst Kritik von der Basis. Zu wenig Interesse habe der an der Fortentwicklung der Jugendarbeit, zu sehr sei er an der Profimannschaft interessiert. Beetz war 2018 mit dem Versprechen ins Amt gewählt worden, ein vom DFB lizenziertes Nachwuchsleistungszentrum zu installieren. Das ist inzwischen Utopie. "Der e. V. ist nicht mehr richtig wichtig", schleuderte ein Mitglied seinem Präsidenten in einer hitzig geführten Debatte entgegen.

Beendet Schalkes Flick die Reihe bekannter Namen?

Der zentrale Vorwurf: Das Budget der Drittliga-Mannschaft werde Jahr für Jahr angehoben, für den Nachwuchs ist hingegen bald kein Geld mehr da. Den Anspruch, im Heranziehen von starken Talenten spitze zu sein, haben die Mannheimer schon länger nicht mehr. In Konkurrenz zu den regionalen Rivalen aus Hoffenheim, Mainz und Stuttgart sind die Waldhöfer seit Jahren chancenlos. Künftig droht der Klub, der deutschlandweit - Kohler & Co. sei Dank - immer noch einen exzellenten Ruf für seine Talentförderung genießt, noch weiter zurückzufallen.

Florian Flick, der 2020 vom Waldhof-Nachwuchs den Sprung zu Schalke schaffte, könnte für lange Zeit der Letzte in einer Reihe bekannter Namen gewesen sein. "Wenn wir das so machen, können wir mit der Jugend künftig gegen Gartenstadt spielen", sagte ein Mitglied bei der Mitgliederversammlung. Der VfB Gartenstadt ist ein Kreisligist aus einem benachbarten Stadtteil. Ein weiterer Satz folgte: "Aber das kann doch nicht der Anspruch des SV Waldhof sein."