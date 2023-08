Neue Waffe für Rodgers: Jets verpflichten Pro Bowler Cook

Die New York Jets haben sich mit Running Back Dalvin Cook auf einen Vertrag geeinigt, das berichten mehrere US-amerikanische Medien übereinstimmend. Der 28-Jährige kommt für ein Jahr an die Seite von Star-Quarterback Aaron Rodgers.

Erst im Juni wurde Cook, der in den vergangenen vier Saisons jeweils in den Pro Bowl gewählt wurde, von den Minnesota Vikings entlassen, für die er sechs Jahre in der NFL gespielt hatte. Grund war sein enormer Fünfjahresvertrag über 63 Millionen Dollar, den er 2020 unterschrieben hatte und der bei den Vikings in der kommenden Saison etwa 14 Millionen Dollar Cap Space eingenommen hätte. Viel Geld für einen alternden Running Back.

Nun aber hat der Free Agent ein neues Zuhause gefunden, bei den Jets erhält er Berichten zufolge einen Einjahresvertrag über bis zu 8,6 Millionen Dollar. Cook ist damit der nächste namhafte Zugang in der Jets-Offense, die in diesem Sommer um Quarterback Aaron Rodgers sowie unter anderem Wide Receiver Allen Lazard neu zusammengestellt wurde.

In Person von Cook verstärken die Jets nun auch ihr Backfield. Breece Hall, Zweitrundenpick aus dem Draft 2022 und bisherige Nummer eins im Depth Chart, zog sich in der vergangenen Saison einen Kreuzbandriss zu und wird wohl erst in ein paar Wochen ins Training zurückkehren. Den Saisonstart bestreiten die Jets in der Nacht auf den 12. September (mitteleuropäische Zeit) gegen de Buffalo Bills.

Cook hat Schulter-OP hinter sich

Auch Cook wird mindestens noch eine Woche lang nicht zur Verfügung stehen, da er sich von einer Schulter-OP aus dem Februar erholt. Zudem soll sich seine Ankunft in New York verspäten, da Cook sein erstes Kind erwartet.

Der Zweitrundenpick aus dem Draft 2017 gehörte ab 2019 zu den besten Running Backs der Liga und hat seither in jeder Saison die Marke von 1000 Rushing Yards pro Saison geknackt. Mit seinen 111 Scrimmage Yards pro Spiel seit 2019 hat er in diesem Zeitraum zudem den zweitbesten Wert vorzuweisen, nur hinter Titans-Star Derrick Henry.

Am Montag unterschrieb zudem ein weiterer großer Name einen neuen Vertrag bei einem neuen Arbeitgeber. Der ehemalige Cowboys-Running-Back Ezekiel Elliott schließt sich für eine Saison den New England Patriots an.