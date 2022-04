Neue Verträge für Ingvartsen und Burgzorg in Mainz

Mainz 05 stattet Marcus Ingvartsen und Delano Burgzorg mit neuen Verträgen aus. Die Lizenz für die Saison 2022/23 erhalten die Rheinhessen nach eigenen Angaben ohne Auflagen und ohne Bedingungen.

Offiziell sind Ingvartsen und Burgzorg bis Saisonende ausgeliehen, die Weichen für eine weitere Zusammenarbeit sind jedoch längst gestellt. "Bei Ingvartsen tritt durch den Klassenerhalt eine Kaufpflicht in Kraft. Burgzorg bleibt ebenfalls", sagte Sportvorstand Christian Heidel auf kicker-Anfrage. Im Fall des 23-jährigen Niederländers hatte sich Mainz beim Transfer im Januar eine Kaufoption gesichert. Während über die Dauer des neuen Vertrags am Bruchweg noch nichts bekannt ist, hat das künftiges Arbeitspapier des 26-jährigen Ingvartsen eine Laufzeit bis 2025. Als Ablöse sind jeweils rund zwei Millionen Euro im Gespräch.

Corona-Folgen bei Burgzorg noch nicht abgeklungen

Bis Burgzorg wieder im 05-Trikot aufläuft, wird es allerdings noch eine Weile dauern. "In dieser Saison wird Delano kein Spiel mehr machen können. Wir gehen kein Risiko ein, denn die Corona-Folgen sind noch nicht komplett abgeklungen", betonte Heidel. Beim Winterneuzugang war nach dem Mainzer COVID-19-Ausbruch im März eine leichte Herzmuskelentzündung festgestellt worden, seitdem kann er nicht voll trainieren.

Durch das 0:0 gegen den VfB Stuttgart bauten die Mainzer ihr Punktekonto auf 39 aus und haben damit nach dem 30. Spieltag die gleiche Marke erreicht wie in der vergangenen Spielzeit am Saisonende. "Außer in den Europacupjahren konnten wir eigentlich nie so früh für die Bundesliga planen", so Heidel. In den Gesprächen mit potenziellen Zugängen sei die Ausgangsposition aber trotzdem unverändert: "Auch bevor der Klassenerhalt perfekt war, haben uns die Leute abgenommen, dass wir auch 2022/23 in der Bundesliga spielen. Schon im Winter haben Anthony Caci und Aymen Barkok für die neue Saison unterschrieben."

Lehmann: "Lizenz ohne Auflagen und ohne Bedingungen"

Passend zum sportlichen Erfolg verläuft die Saison auch wirtschaftlich in geordneten Bahnen. "Wir haben die Lizenz für 2022/23 ohne Auflagen und ohne Bedingungen erhalten", sagte der Kaufmännische Vorstand Dr. Jan Lehmann. In der Vergangenheit musste der Klub auf Geheiß der DFL gelegentlich in der Infrastruktur nachbessern.