Neue Verordnung in NRW - BVB erwartet fast 70.000 Zuschauer

Die NRW-Landesregierung hat am Donnerstag eine neue Corona-Schutzverordnung verabschiedet. Die Stadien werden ab Oktober viel voller sein als zuletzt.

Mit 25.000 Zuschauern im Signal-Iduna-Park hatte sich Borussia Dortmund bislang "begnügen" müssen, mehr waren aufgrund der Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen nicht zugelassen. Ab Oktober greift laut NRW-Landesregierung nun eine neue Struktur - die Kapazitäten in den Stadien dürfen deutlich erhöht werden.

Schon am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bietet der BVB seinen Fans gegen Augsburg 11.000 zusätzliche Tickets zu den bisher bereits verkauften 25.000 an. Nach der Länderspielpause werden es gegen Mainz (16.10.) wesentlich mehr sein.

"So kurzfristig ist natürlich nicht von einer Vollauslastung auszugehen, und wir wissen, dass der Weg zurück zu 81.365 Zuschauern aus verschiedenen Gründen einiger Geduld bedarf", sagt Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. "Die neue Coronaschutzverordnung sieht vor, dass wir künftig alle 52.692 Sitzplätze sowie die Hälfte der 28.673 Stehplätze verkaufen dürfen. Das macht in Summe etwas mehr als 67.000 Plätze. Aufgrund der Kurzfristigkeit der neuen Verordnung lässt sich dies erst mit Blick auf unser Heimspiel am 16. Oktober gegen Mainz umsetzen."

Wie der aktuelle Tabellenvierte darüber hinaus mitteilte, muss jeder erwachsene Ticket-Inhaber "immunisiert", also gegen das Coronavirus geimpft oder davon genesen sein.