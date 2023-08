"Neue strategische Partnerschaft" zwischen dem FC Burnley und Sports Interactive

Zwischen dem FC Burnley und Sports Interactive gibt es eine "neue strategische Partnerschaft". Diese sieht Bandenwerbung und Aktivitäten sowie Wettbewerbe vor. Ob es auch Auswirkungen auf den Football Manager gibt, wurde nicht kommuniziert.

Mit dem ehemaligen Hamburger und langjährigen ManCity-Anker Vincent Kompany schaffte der FC Burnley jüngst den direkten Wiederaufstieg in die Premier League. Wenn die Clarets am Freitag im heimischen Turf Moor gegen Manchester City in die neue Spielzeit im englischen Oberhaus starten, wird über die Banden Werbung zum Football Manager geschalten. Das sei Teil der "neuen strategischen Partnerschaft" zwischen Klub und Entwickler Sports Interactive (SI).

Der verkündete Deal erstreckt sich über diese und kommende Saison, sieht zudem "eine Reihe von spannenden Aktionen und Wettbewerben auf digitalen und sozialen Plattformen" vor, an denen die Clarets und das Studio zusammenarbeiten. Ob damit der Klub auch im Spiel lizenziert bleibt, wurde nicht kommuniziert. Vergangenes Jahr waren zwar alle Klubs der EFL originalgetreu abgebildet, fraglich ist, ob Burnley nach dem Aufstieg nicht aus diesem Raster herausfällt. kicker eSport fragte beim Entwickler an, eine Antwort liefern wir nach.

Kompanys Blitzmeisterschaft sorgte für Aufsehen

"Der Klub hat in der letzten Saison unter dem Meisterschaftsmanager des Jahres - Vincent Kompany - alle Blicke auf sich gezogen, spielte einen brillanten Fußball und gewann die Meisterschaft in Rekordzeit. Die Zusammenarbeit mit dem Verein war von Anfang an ein Vergnügen, und wir freuen uns schon darauf, das "Football Manager"-Branding beim ersten Saisonspiel am Freitagabend gegen einen anderen langjährigen SI-Partner, Manchester City, im Stadion zu sehen", sagte Richard Trafford, Leiter der Abteilung für Partnerschaften und Geschäftsentwicklung bei Sports Interactive.

Noch nicht offiziell angekündigt, aber erfahrungsgemäß im Herbst, dürfte der Football Manager 2024 erscheinen. Wie Studio Director Miles Jacobson vor einigen Wochen verkündete, wird dieser Teil "der Letzte seiner Art". Ab 2025 stehen großflächige Änderungen bevor - allen voran wird es eine neue Engine geben.