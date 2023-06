Neue Stars: Die Bayern nehmen sich Zeit

Die Spekulationen um Zu- und Abgänge nehmen beim FC Bayern teils wilde Züge an. Der kicker weiß: Die Bosse nehmen sich die nötige Zeit, befinden sich noch in der Sondierungs- und Findungsphase.

Acht Tage ist der Gewinn der elften Deutschen Meisterschaft in Serie nun her und damit das versöhnliche Ende einer wenig zufriedenstellenden Saison beim FC Bayern. Die Zukunftsplanung hat begonnen und liegt in den Händen des neuen CEO Jan-Christian Dreesen, von den Aufsichtsräten Uli Hoeneß (Ehrenpräsident) und Karl-Heinz Rummenigge sowie Präsident Herbert Hainer. Trainer Thomas Tuchels Wort hat dabei viel Gewicht. Einmal in der vergangenen Woche tagte dieser Kreis zu einem ersten Austausch über die Kaderplanung.

Doch wie viel wird passieren, was wird sich am Kader ändern? Für diese Entscheidungen möchten sich die Macher die nötige Zeit nehmen. Den ganzen Juni, in dem die Mannschaft Urlaub hat, auch der Juli biete noch genügend Spielraum, heißt es aus dem Führungskreis. Das Hauptaugenmerkt gilt der Verpflichtung eines neuen Mittelstürmers, er ist Priorität Nummer eins, um die Lücke zu schließen, die Robert Lewandowskis Abschied vor einem Jahr gerissen hat. Gehandelt werden Dusan Vlahovic von Juventus Turin und Frankfurts Randal Kolo Muani. Tuchel hätte zudem gerne einen reinen Sechser, dem Vernehmen nach West Ham Uniteds Declan Rice, der einen dreistelligen Millionenbetrag kosten könnte. Für das defensive Mittelfeld kommt bereits Leipzigs Konrad Laimer ablösefrei. Der Transfer des 26-Jährigen steht seit Monaten fest und wird nach dem Pokalsieg RBs endlich zeitnah offiziell verkündet.

Mit "Tuchel-Liebling" Guerreiro beschäftigen sich die Münchner intensiv

Ein heißer Kandidat bleibt, wie berichtet, Dortmunds Raphael Guerreiro. Auch der 29-Jährige ist ablösefrei, kann links hinten wie im zentralen Mittelfeldspielen und war schon zu gemeinsamen Dortmunder Zeiten ein Lieblingsspieler Tuchels. Mit ihm beschäftigen sich die Münchner intensiv.

Auf der Gegenseite gibt es Spieler, die den Verein verlassen möchten, allen voran Benjamin Pavard und Lucas Hernandez. Bei den französischen Verteidigern läuft der Vertrag 2024 aus. Die Bayern müssten also verkaufen, wollen sie noch eine Ablöse. Das heißt aber nicht automatisch, dass es auch passieren wird. Stimmt das Angebot nicht, kann der FC Bayern es sich leisten, Nein zu sagen. Zumal sie bei einem Abgang des Duos mindestens einen neuen Innenverteidiger bräuchten.