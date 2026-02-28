"Neue Stabilität": Velbert verlängert mit Coach Komorowski

Velbert setzt auf Kontinuität - und auf Bogdan Komorowski: Der Coach hat der SSVg neues Leben eingehaucht und soll den eingeschlagenen Weg nun fortführen.

Regionalliga West Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

Statistiken

Das Heimspiel am Freitagabend gegen die U 23 der Düsseldorfer Fortuna ging für die SSVg Velbert zwar knapp mit 1:2 verloren, dennoch lässt sich mit Blick auf die Ergebnisse der vergangenen Wochen konstatieren: Coach Bogdan Komorowski, der den Aufsteiger Mitte Oktober 2025 übernahm, hat dem Team neues Leben eingehaucht. Und dafür gesorgt, dass die Hoffnung auf den Klassenerhalt doch noch lebt.

Der Lohn: Am Samstag gab der Verein bekannt, dass der Vertrag mit dem 40-Jährigen über die Saison hinaus verlängert wurde - und zwar ligenunabhängig. Bis Sommer 2027 gilt die Vereinbarung nun, auch eine Option auf ein weiteres Jahr wurde fixiert, sollte die SSVg 02 in der Saison 27/28 in der Regionalliga West spielen - sprich, bis dahin durchgehend die Klasse halten oder den Wiederaufstieg schaffen.

Intensität, Kommunikation, Engagement

"Nach seiner Übernahme in einer schwierigen sportlichen Phase gelang es Komorowski schnell, der Mannschaft neue Stabilität zu verleihen. Mit hoher Intensität, klarer Kommunikation und großem Engagement führte er Team und Verein wieder zusammen und brachte die SSVg zurück in den Kampf um den Klassenerhalt", heißt es lobend im offiziellen Vereinsstatement. "Die Zusammenarbeit ist täglich sehr konstruktiv und von großem Vertrauen geprägt. Bogdan passt sportlich und menschlich hervorragend zur SSVg Velbert", betonen die Verantwortlichen darin weiter.

Zwar war auch Komorowskis Start nicht optimal verlaufen - lediglich vier Punkte gab es aus elf Spielen - anschließend aber folgte eine deutliche Entwicklung: Komorowski habe dabei gezielt an den richtigen Stellschrauben gedreht und eine nachhaltige Entwicklung eingeleitet, heißt es. Die Konsequenz: In diesem Jahr gab es bereits drei Siege - alle drei davon mit 1:0 auf fremdem Platz.