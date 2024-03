Neue Stabilität sichert Kassel den Überraschungs-Dreier

Gegen Aufstiegsanwärter TSG Hoffenheim II präsentierte sich Hessen Kassel defensiv stark verbessert im Vergleich zu den Vorwochen. Der überraschende Sieg war bitter notwendig im wahnsinnig engen Abstiegskampf der Regionalliga Südwest.

Aufatmen beim KSV Hessen Kassel: Die Nordhessen konnten beim überraschenden 1:0-Heimsieg gegen den Tabellenzweiten TSG Hoffenheim II drei eminent wichtige Punkte im Kampf um den Ligaerhalt einfahren. "Das waren Big Points im Abstiegskampf", freute sich Nikos Zografakis, der nach nur zehn Minuten das entscheidende Siegtor erzielt hatte, als er sich den Ball zunächst etwas weit vorlegte, ihn aber im letzten Moment an Torwart Nahuel Noll vorbei in die Maschen spitzeln konnte.

Durch diesen Dreier verschaffte sich der KSV etwas Luft im Abstiegskampf und ist auf Rang 11 geklettert. Für die in dieser Saison nicht immer stabilen Nordhessen ist dieses die beste Platzierung seit Mitte Oktober. Doch die Regionalliga Südwest ist eng beieinander wie lange nicht. Nur acht Tore trennen Kassel von Rang 14, dem ersten möglichen Abstiegsplatz, nach oben sind es gerade einmal zehn Punkte auf den Tabellendritten FC Homburg.

Umso mehr freute sich Trainer Alexander Kiene darüber, endlich einmal zu Null gespielt zu haben, nachdem die drei Heimspiele zuvor jeweils mit 3:2 gewonnen wurden. "Das war immer ein Thema, dass wir die Deckung stabilisieren wollten", bilanzierte Kiene. "Die Mannschaft hat in der defensiven Struktur ein richtig gutes Spiel gemacht und die Fehlerquote gering gehalten." Kassel stand gegen die ballsicheren Hoffenheimer dicht gestaffelt, griff früh an und ließ nur wenig zu.

Kang und Gösweiner fügen sich ein

Anders als in den Partien zuvor, als Kiene meistens mit einem 5-3-2 spielen ließ, entschied er sich gegen Hoffenheim für eine Grundordnung im 5-2-3. "Wir wollten vorne mit drei Spielern den Aufbau der TSG stören und den Gegner von der ersten Minute an stressen." Das klappte gut, wenngleich der Trainer wieder einmal improvisieren musste. Kassels mit neun Treffern erfolgreichster Torschütze Sercan Sararer fiel gelb-gesperrt aus, dazu musste im Mittelfeld der erkrankte Steven Rakk ersetzt werden. Kiene brachte dafür Min-Gi Kang und Thomas Gösweiner, die sich beide gut in die Mannschaft einfügten.

Damit ist Kassel stark aus der Winterpause gekommen: In der Liga gab es vier Punkte gegen die spielfreudigen U-23-Gegner Eintracht Frankfurt und Hoffenheim und auch im Hessenpokal war der KSV erfolgreich und steht im Viertelfinale. Dort wartet am 20. März der Sieger aus der Partie Vellmar gegen Steinbach Haiger. Damit rückt auch eine Teilnahme am DFB-Pokal näher, der einen sechsstelligen Betrag in die Vereinskasse spülen würde. "Wir sind auf einem richtig guten Weg", zeigt sich Zografakis optimistisch. Bereits am Freitag will Kassel weiter punkten, wenn die Reise zum Überraschungsvierten SG Barockstadt nach Fulda geht.