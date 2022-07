Neue Spielordnung in Bayern: Frauen dürfen ab sofort bei den Männern mitspielen

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat kürzlich auf seinem Verbandstag eine Änderung seiner Spielordnung beschlossen, die in Zukunft größere Auswirkungen haben könnte: Frauen dürfen nämlich ab sofort bei den Männern mitspielen.

Gemeinsam um Siege kämpfen: In Bayern können ab sofort Frauen in Männermannschaften mitspielen. IMAGO/Lobeca

So ein Paragraf 39 einer Spielordnung ist landläufig nicht das, was die Menschen am Fußballsport so fasziniert. Doch im jüngsten Fall des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) steckt in all den bürokratischen Formulierungen ein Inhalt, der einschneidenden Charakter auf den Spielbetrieb haben könnte

Wörtlich heißt es in Absatz 3: "Gemischtes Spielen (Spielberechtigung für Frauen in Herrenmannschaften) ist möglich. Der Einsatz einer Spielerin, die das 18. Lebensjahr vollendet hat, ist in einer Herrenmannschaft in allen Verbands- und Freundschaftsspielen sowie in Hallen- und Futsalspielbetrieb, beim Beachsoccer, Seniorenfußball und im Freizeit- und Breitenfußball erlaubt." Dass Männer in Frauenmannschaften mitspielen dürfen, ist hingegen nicht vorgesehen.

Allerdings ist damit das Thema mit dem Beschluss auf dem Verbandstag noch lange nicht komplett abgehandelt, vielmehr steht dem Verband nun ein längerer Prozess bevor, in dem verschiedene Kommissionen Details erarbeiten müssen. "Da muss zum Beispiel auch mindestens eine Frau mitsprechen, die uns ihre Beweggründe erklärt, warum sie in den Männerfußball will, " sagt Verbandssprecher Fabian Frühwirth auf kicker-Nachfrage. Daher kann der BFV auch noch keine weiteren Details nennen. Nur soviel: Ein Verein muss aktuell einen schriftlichen Antrag beim Verbands-Frauen- und Mädchenausschuss stellen. Dann wird eine Einzelfallprüfung vorgenommen.

Unsere Intention war jetzt erstmal, dass Frauen, die sich Herrenfußball zutrauen, dort jetzt auch spielen können. Fabian Frühwirth, Sprecher Bayerischer Fußball-Verband

Zwar sei diese Antragsmöglichkeit nicht auf Spielklassen begrenzt, doch ob in nächster Zeit gleich ein Regionalligist eine der ersten Frauen einsetzt, ist dann doch eher zweifelhaft. "Unsere Intention war jetzt erstmal, dass Frauen, die sich Herrenfußball zutrauen, dort jetzt auch spielen dürfen," so der BFV-Sprecher.

Der große Run ist zumindest bislang ausgeblieben. "Noch liegt uns kein einziger Antrag vor", so Frühwirth, allerdings habe der Verband diese Änderung seiner Spielordnung auch noch nicht breitflächig kommuniziert, da er erst besagte Details ausarbeiten möchte, um dann umfassend zu informieren.

Die Meinungen zu diesem Schritt werden erwartungsgemäß unterschiedlich ausfallen. Frühwirth nennt aber einen gewinnbringenden Aspekt, der weibliche Verstärkung für Männerteams mit sich bringen könnte: "Vielleicht kann der eine oder andere Verein eine Mannschaft, die er mal zurückgezogen hat, mit zusätzlichen Spielerinnen wieder melden."

Doch gleichzeitig - und da ist man wieder bei der Frage nach den Details - erfährt eine Zeile aus dem Herbert-Grönemeyer-Klassiker "Männer" besondere Bedeutung: "Wann ist ein Mann ein Mann?" Oder um es auf den bayerischen Fußball umzumünzen, stellt Frühwirth in den Raum: "Ist eine Mannschaft mit beispielsweise sieben Frauen noch eine Männermannschaft?"

Ebenfalls denkbar, revolutionär, aber noch lange nicht konkret: Der BFV könne sich auch vorstellen, dass es eines Tages einzelne Ligen gibt, die nur aus gemischten Mannschaften bestehen.