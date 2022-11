Neue Spannung im Titelrennen: Jeddeloh auf vier Zähler an Lübeck dran

Am Samstag duellierten sich in der Regionalliga Nord mit dem SC Weiche Flensburg 08 und dem SSV Jeddeloh II zwei Verfolger - mit dem besseren Ende für die Gäste. Weil der TSV Havelse derweil trotz langer Unterzahl Primus VfB Lübeck ärgerte, ist es an der Spitze wieder spannend. Im Keller holten Atlas Delmenhorst und BW Lohne wichtige Dreier.

Nach derzeitiger Lage ist der SSV Jeddeloh II die einzig verbliebene Hoffnung auf Spannung in der Liga, die Männer vom Küstenkanal gewannen mit 3:2 beim SC Weiche Flensburg 08 und stehen als Tabellenzweiter nur mehr vier Punkte hinter Spitzenreiter VfB Lübeck (allerdings unter Vorbehalt). In der Anfangsphase war es ein Abtasten beider Teams, mit der ersten richtigen Torchance gingen die Gäste in Führung: Ghawilu zog nach innen und setzte den Ball zum 1:0 in die Maschen (22.). Nur vier Minuten später ließ Fernandes per Übersteiger seinen Gegenspieler stehen und setzte einen abgefälschten Ball zum 2:0 über den Keeper, gleichzeitig der Pausenstand. Guder sorgte drei Minuten nach Wiederanpfiff für den Anschluss der Heimelf, die danach auf den Ausgleich drängte. Doch die Gäste konnten sich befreien und durch Brinkmann, der von einem Fehler von Keeper Heim profitierte, wieder auf 3:1 erhöhen (74.). Guder konnte in der Nachspielzeit nur mehr per Foulelfmeter zum 2:3 verkürzen (90.+2).

Derweil gelang dem TSV Havelse am Samstag die nächste faustdicke Überraschung. Beim VfB Lübeck sah es - trotz 83 Minuten in Unterzahl - bis kurz vor Anpfiff nach einem Auswärtssieg aus, dann aber glich Gözüsirin nach einem weiten Ball doch noch für den Primus aus (90.+4). Zuvor hatte in einer turbulenten Anfangsphase Gästeakteur Tasky nach einer Notbremse Rot gesehen (7.), der anschließende Freistoß wurde mit der Hand geblockt - es gab Strafstoß für den VfB, den Hovi zum 1:0 verwandelte (10.). Doch in Rückstand und Unterzahl zeigte der Gast eine überraschende Reaktion, Engelking hob den Ball zum schnellen 1:1-Ausgleich in die Maschen (12.). Auch nach Wiederanpfiff tat sich der Tabellenführer schwer, Havelse hielt mit Kampf dagegen. In der Schlussphase ging dann sogar der Underdog durch Langfeld in Führung (78.). Dann aber kam die Nachspielzeit und zumindest noch der Ausgleich des VfB, der damit das vierte Unentschieden in der Saison einfuhr. Nächste Woche kommt es dann zum Top-Spiel zwischen Jeddeloh und Lübeck.

Derweil trafen mit Atlas Delmenhorst und den Kickers Emden zwei Teams aus den Kelleruntiefen aufeinander, Atlas konnte sich dabei mit einem 3:1 etwas Luft verschaffen. Die Delmenhorster hatten die Emder dabei im Griff und setzten einen Doppelschlag: Zunächst brachte Trainni die Heimelf mit 1:0 in Führung (34.), Touray sorgte für den zweiten Treffer (37.). Doch noch vor dem Pausenpfiff gab es Foulelfmeter für die Gäste, Steffens besorgte den Anschluss (44.). Zu Beginn der zweiten Halbzeit kam das Schlusslicht besser ins Spiel, stand mehrfach kurz vor dem Ausgleich. Erst in der Nachspielzeit konnte Atlas durch Stefandl den Sack zumachen (90.+3). Emden bleibt abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz.

Eintracht Norderstedt konnte mit einem 2:1-Erfolg bei SW Rehden das Abstiegsgespenst vorerst vertreiben. Saad (49.) und Hoppe (71.) sorgten für die 2:0-Führung der Gäste, Arambasic konnte nur mehr für Rehden verkürzen (72.). Am Abend gab es noch das Aufsteigerduell zwischen BW Lohne und dem Bremer SV, eine kampfbetonte Begegnung, in der Nankishi nach einem heftigen Rempler gegen Janssen noch gut mit der Ampelkarte bedient war. So gelang Lohne in Person von Schepp aus rund zehn Metern per Flachschuss das späte Tor des Tages (85.).

Duell der Zweitliga-Reserven

Unten gegen Oben - unter diesem Motto stand das einzige Freitagsspiel des 17. Spieltags der Regionalliga Nord. In das Duell zweier Zweitliga-Reserven ging Hannover 96 beim FC St. Pauli als klarer Favorit. Das erste Tor machte aber der braun-weiße Underdog: In der 3. Minute wurde Stuhlmacher im 96-Strafraum gefoult, Imsak verwandelte den Foulelfmeter eiskalt. Doch nicht einmal 180 Sekunden später antwortete Walbrecht per Kopf, 1:1. Dann tat sich erstmal lange Zeit nichts auf der Anzeigetafel, ehe Moustier mit einem abgefälschten Flachschuss kurz vor der Pause die Gäste erstmals in Führung brachte (40.). Endgültig auf die Siegerstraße bogen die Gäste in der 65. Minute. Gindorf drang von rechts in den Strafraum ein, scheiterte beim ersten Schuss noch an Torwart Smarsch, doch der zweite Versuch saß. Das 4:1 bereitete Gindorf sehenswert vor, er lupfte den Ball in den Lauf von Oppie, der im Strafraum per Direktabnahme vollstreckte (81.). Beim Schlusspunkt zum 5:1 war Gindorf wieder selbst das letzte Glied der Offensivkette, im Strafraum spitzelte er in Minute 87 eine flache Hereingabe über die Linie. Damit wurde 96 seiner Favoritenrolle vollauf gerecht, wenngleich es nach drei Minuten gar nicht danach ausgesehen hatte.

Nächstes Stadtduell für Ottensen

Am Sonntag finden drei Partien statt. Der ambitionierte FC Teutonia Ottensen duelliert sich im Stadtderby mit dem Hamburger SV II. In erster Linie geht es um drei wichtige Punkte, gleichzeitig aber auch um den Trainerstuhl von David Bergner: Gegen Norderstedt saßen offenbar schon potenzielle Nachfolger auf der Tribüne, doch der FC Teutonia gewann 1:0. Mit Platz 14 bleibt die Lage dennoch angespannt, und das betrifft in diesem Fall auch den Trainerstuhl Bergners, denn Ottensen stellt einen der teuersten Kader der Liga. Der Gegner kommt am Sonntag sicher mit viel Selbstvertrauen, die HSV-Reserve gewann ihre vergangenen drei Partien.

SV Werder Bremen II (7.) gegen den VfV 06 Hildesheim (11.) könnte als Mittelfeld-Duell durchgehen, aber die Tabellensituation unterscheidet sich bei beiden Teams doch ausgesprochen deutlich. Während die Bremer ein relativ beruhigendes Sieben-Punkte-Polster auf Platz 14 haben, steht Hildesheim nur zwei Zähler über jenem Rang, der im ungünstigsten Fall den Sturz in die Oberliga bedeuten würde.

Im dritten Sonntagsspiel sind hingegen der SV Drochtersen/Assel (6.) und der 1. FC Phönix Lübeck (8.) zumindest für den Moment aus dem Gröbsten raus. Bei D/A haben sich Aufstiegsträume durch fünf sieglose Partien in Serie wohl erledigt, bei den Lübeckern ist die aktuelle Form dagegen mehr als anständig, nach der 0:4-Niederlage im Stadtderby gegen den VfB Ende August ging keine der neun anschließenden Regionalliga-Begegnungen verloren.