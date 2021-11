Neue Sorgen um Hoffenheims Baumgartner

Neulich erst hatte der Hoffenheimer Christoph Baumgartner eine Zwangspause wegen einer COVID-19-Infektion einlegen müssen, nun bremsen ihn muskuläre Probleme.

Wie geplant, war Baumgartner mit seinen Hoffenheimer Teamkollegen Florian Grillitsch und Stefan Posch zur Nationalmannschaft gereist. Auch in Österreichs Auswahlteam ist der 22-Jährige mittlerweile eine feste Größe. Doch während Grillitsch beim WM-Qualifikationsspiel am Samstag gegen Israel (4:2 - mit TSG-Stürmer Munas Dabbur) in der Startelf stand und Posch auf der Bank saß, tauchte Baumgartner gar nicht auf im Aufgebot.

Er wird am Montag definitiv nicht spielen können, er wird aber hier bei uns therapiert. Franco Foda

Im Abschlusstraining hatte sich der offensive Mittelfeldspieler eine noch nicht näher definierte Muskelverletzung zugezogen. „Wir haben noch mal alles unternommen, damit er fit wird, aber es hat einfach keinen Sinn gemacht", erklärte Nationaltrainer Franco Foda, „das ist sehr, sehr schade. Er war sehr gut drauf und hätte der Mannschaft mit seiner Art und Weise, wie er spielt, sicher noch mehr Impulse geben können."

Mittlerweile steht fest, dass Baumgartner auch im zweiten Länderspiel der Österreicher am Montag gegen die Republik Moldau fehlen wird. „Er wird am Montag definitiv nicht spielen können", so Foda, „er wird aber hier bei uns therapiert, wir sind mit Hoffenheim in Kontakt gewesen."

Es könnte eng werden für das Leipzig-Spiel

Das scheint deshalb zwar eine weniger schwerwiegende Blessur zu sein, dennoch ist damit auch Baumgartners Einsatz im nächsten Heimspiel der Hoffenheimer gefährdet. In einer Woche ist RB Leipzig in Sinsheim zu Gast. Das könnte eng werden für den gebürtigen Horner, den die TSG vor vier Jahren aus St. Pölten zunächst in die Nachwuchsakademie gelockt hatte.

Leistungsträger bei der TSG

Mittlerweile stieg Baumgartner zu einem Leistungsträger der Kraichgauer und einem der gefährlichsten Offensivspieler auf, sein Vertrag wurde gleich bis 2025 verlängert. Auch in der aktuellen Saison erzielte er bereits drei Tore, blieb aber insgesamt noch etwas hinter den Leistungen der Vorsaison zurück.