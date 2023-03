Neue Sorgen um Dolberg

Wieder Sorgen um Kasper Dolberg: Nach einem Trainingsunfall muss der Stürmer um einen Einsatz in Freiburg bangen.

Dieser Transfer steht weiter unter keinem guten Stern. In der Bundesliga und im Abstiegskampf konnte der im Winter verpflichtete Kasper Dolberg der TSG noch nicht nennenswert weiterhelfen, der Däne wartet nach wie vor auf seinen ersten Ligatreffer und seine erste Torbeteiligung. Allein im Pokalspiel bei RB Leipzig hatte der 25-Jährige getroffen und beim 1:3 zwischenzeitlich mit einem Kopfballtreffer verkürzt.

Nun aber hat Dolbergs Kopf wohl einen Treffer abbekommen. Dem Vernehmen nach kam es in der Einheit am Mittwoch zu einem Trainingsunfall, und Dolberg musste nach einem Zusammenprall benommen das Training vorzeitig abbrechen. Wie schwer es den dänischen Nationalspieler erwischt hat, ist unklar, zumindest scheint aber sein Einsatz am Sonntag im Auswärtsspiel der Hoffenheimer beim SC Freiburg fraglich zu sein.

Im Januar hatte die TSG den Stürmer von Nizza bis zum Sommer ausgeliehen, um für mehr Körperlichkeit in der vordersten Linie zu bekommen. Allerdings war dem WM-Teilnehmer die fehlende Spielpraxis deutlich anzumerken. Zuvor war Dolberg an den FC Sevilla ausgeliehen gewesen. Dort hatte er in der ersten Saisonphase auch mit seinem erst später ebenfalls zur TSG geholten und bis Sommer ausgeliehenen Landsmann Thomas Delaney zusammenspielt. Doch bis zur WM-Pause war Dolberg bei den ebenfalls abstiegsbedrohten Spaniern nur zu vier Einsätzen gekommen. Ebenfalls ohne jegliche Torbeteiligung.

Auch in seinen bisherigen acht Einsätzen in der Liga war Dolberg weitgehend wirkungslos geblieben (kicker-Notenschnitt 4,5). Viermal hatte es Dolberg in die Hoffenheimer Startformation geschafft, zuletzt am vergangenen Wochenende bei der 0:1-Niederlage in Mainz. Nach einer Stunde hatte ihn Trainer Pellegrino Matarazzo vom Feld geholt, pikanterweise gemeinsam mit Andrej Kramaric. Der Kroate hatte sich in der Szene zuvor noch heftig über Dolberg echauffiert, weil der sich in aussichtsreicher Position leichtfertig hatte den Ball abjagen lassen.

Insgesamt wirkte Dolberg nach wie vor wenig integriert ins Hoffenheimer Angriffsspiel, seiner einstigen Form und Klasse hinkt der Jugendfreund von Hoffenheims Robert Skov noch weit hinterher. Nach aktuellen Stand dürfte es eng werden für Dolberg, der mit einiger Wahrscheinlichkeit das Spiel in Freiburg verpassen dürfte. Seine Premiere als Torschütze in der Bundesliga dürfte also weiter auf sich warten lassen.