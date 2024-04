Neue Sorgen für Seoane: Neuhaus fraglich für Wolfsburg

Im Mittelfeld von Borussia Mönchengladbach droht der nächste Ausfall: Hinter dem Einsatz von Florian Neuhaus im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg steht ein Fragezeichen. Trainer Gerado Seoane hat über die Personalie und die Lehren aus der Pleite gegen Freiburg gesprochen.

Stand in 23 der 27 Gladbacher Bundesliga-Spiele in der aktuellen Saison auf dem Rasen: Florian Neuhaus. IMAGO/Sven Simon

Auf der turnusmäßigen Pressekonferenz lieferte Seoane die Erklärung, warum Neuhaus am Freitag im Mannschaftstraining fehlte. "Florian Neuhaus ist fraglich für Wolfsburg. Er trägt schon seit längerem eine Reizung der Achillessehne mit sich herum, die gestern stärker wurde. Wir werden morgen entscheiden, ob es für ihn noch reicht. Heute konnte er nur individuell trainieren", erklärte der VfL-Coach.

Ein Ausfall von Neuhaus würde die Sorgen der Borussen im Mittelfeld verstärken. Durch die Verletzung von Manu Koné (Muskelfaserriss) fehlt bereits ein wichtiger Baustein in der Zentrale. Muss auch Neuhaus passen, könnte das eine neue Chance für Christoph Kramer bedeuten, der zuletzt viermal in Folge ohne Spielzeit blieb und an den vergangenen sieben Spieltagen nur beim 5:2-Heimsieg gegen den VfL Bochum (Einwechslung in der 82. Minute) zum Einsatz kam.

Einblick in seine Gedanken, was die Aufstellung für Sonntag betrifft, wollte Seoane nicht geben und sagte über Kramers Startelf-Perspektive: "Alles ist möglich. Chris kam im Testspiel während der Länderspielpause 80 Minuten lang zum Einsatz, er ist, wie die anderen Spieler auch, im Rhythmus."

Seoane fordert Reaktion nach "harter Niederlage"

Veränderungen in der Startelf würden nach dem 0:3 gegen Freiburg ohnehin nicht überraschen. Zwei Kandidaten, über die als belebende Elemente für die Offensive nachgedacht werden muss, sind Alassane Plea und Tomas Cvancara. Beide Offensivkräfte feierten am Samstag nach längeren Verletzungspausen ihr Comeback.

Ob es von der Physis her schon für ein Spiel von Beginn an reicht? "Beide haben in dieser Woche alle Einheiten ohne Probleme absolviert. Man merkt, dass bei ihnen die Belastung im Training zunehmend erhöht wurde, deshalb spüren sie noch eine gewisse Müdigkeit. Wir werden morgen entscheiden, wie viel Einsatzzeit bei ihnen möglich ist und ob sie dann von Anfang an spielen oder reinkommen", sagte Seoane.

Rückblickend auf das Freiburg-Spiel sprach der Schweizer von einer "harten Niederlage" und betonte: "Wir alle sind jetzt gefordert, eine Reaktion zu zeigen." Seoane fordert vor allem eine bessere Defensivleistung mit "mehr Rigorosität im direkten Duell, dass wir die Räume eng machen und Aggressivität auf den Ball bringen".

Ein Hoffnungsschimmer: Ausgerechnet gegen Wolfsburg gelang das in dieser Saison recht gut. Das Heimspiel in der Hinrunde gewannen die Borussen klar mit 4:0. Außerdem setzte sich die Seoane-Elf im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen die Wölfe durch und siegte durch ein ganz spätes Koné-Tor 1:0 nach Verlängerung.