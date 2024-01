Neue Sorgen bei Gladbach: Auch Koné fraglich für Augsburg

Am Sonntag gegen den FC Augsburg will Borussia Mönchengladbach den Schwung aus dem jüngsten Spiel nutzen. Nicht nur bei der Besetzung der Offensive aber gibt es Probleme.

Wieder Sonntagnachmittag, wieder im Borussia-Park: Auch das zweite Pflichtspiel des Jahres dürfen die Gladbacher zu Hause bestreiten. Und hoffen darauf, diese Partie, ähnlich wie den Auftakt gegen den VfB Stuttgart (3:1), erfolgreich zu bestreiten.

Im Hinspiel gab es ein wildes 4:4 in Augsburg. Tief in der Nachspielzeit, in der 97. Minute, sicherte Sommer-Zugang Tomas Cvancara der Borussia per Elfmeter den einen Punkt in Augsburg. Der Tscheche ist momentan wieder mal angeschlagen, auch andere Angreifer sind nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte.

Jordan feierte nach längerer Trainingspause zwar ein gelungenes Comeback gegen Stuttgart und steuerte den dritten Treffer bei, ist aber sicher auch noch nicht bei 100 Prozent. Etwas schwerer erwischt hat es offensichtlich Alassane Plea im Spiel gegen Stuttgart; der Franzose war in der Schlussphase verletzt ausgeschieden.

Borussias Top-Scorer hat sich eine Kapselverletzung im Sprunggelenk zugezogen, er fehlte auch am Mittwoch noch im Training, und derzeit ist noch nicht abzusehen, ob er am Sonntagnachmittag schon wieder einsatzfähig ist.

Podcast Wie geht es weiter bei Hertha BSC? Der plötzliche Tod des Hertha BSC-Präsidenten Kay Bernstein wirft Fragen auf. Wie geht es in Berlin weiter? Außerdem: Alle aktuellen Transfer-Meldungen. alle Folgen

Damit nicht genug, auch im Zentrum muss Trainer Gerardo Seoane improvisieren. Das liegt zum einen daran, dass Julian Weigl gegen Stuttgart seine fünfte Gelbe Karte sah und im zweiten Heimspiel zuschauen muss. Überdies ist auch der fest eingeplante Manu Koné angeschlagen, er fehlte wegen einer Zerrung im Hüftbeuger beim Training am Mittwoch.

Auch bei Koné ist noch unklar, wann er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann und ob er möglicherweise fit wird für das zweite Heimspiel in Folge.

Etwas größer sind die Möglichkeiten für Seoane in der Abwehr. Am vergangenen Sonntag pausierte Maximilian Wöber, der allerdings ohnehin Gelb-Rot-gesperrt gewesen wäre. Der Österreicher allerdings fehlte auch am Mittwoch weiter wegen Erkrankung.

Damit dürfte Seoane gegen Augsburg auf die gleiche Viererkette setzen, die auch die Partie gegen Stuttgart begann. Denn Wöbers Vertreter Marvin Friedrich spielte sehr ordentlich, er dürfte am Sonntag also seine nächste Chance bekommen.