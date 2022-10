Neue Rolle in der kommenden Saison: SVE-Sportdirektor Book verlängert

Die SV Elversberg ist als Aufsteiger das Team der Stunde in der 3. Liga. Ein Verantwortlicher wurde dafür nun belohnt.

13 Spiele und bereits 31 Punkte: Bei der SV Elversberg läuft es so richtig. Als Aufsteiger verlor das Team von Trainer Steffen Horst erst zwei Spiele und ist Tabellenführer der 3. Liga.

Nächste Spielzeit wird Book Sport-Vorstand

Wenig überraschend wird nun ein Verantwortlicher der SVE mit einer Vertragsverlängerung belohnt. Sportdirektor Ole Book rückt obendrein in den Vorstand auf und wird neuer Sport-Vorstand.

Laut Elversbergs Präsident Dominik Holzer hängt die Entscheidung nicht nur mit dem sportlichen Erfolg zusammen. "Ole Book hat nicht nur in diesem Sommer, sondern auch in den Vorjahren hervorragende Arbeit in der Kaderplanung und -zusammenstellung geleistet", wird er auf der Vereinswebsite zitiert.

Insgesamt ist die Freude im Verein über die Verlängerung groß, schließlich seien die Errungenschaften der vergangenen Monate überhaupt erst dank Books Mitwirken möglich. "Seine Arbeit hat sich in den vergangenen Jahren durch Kontinuität und Akribie ausgezeichnet", so Holzer.

Book, seit August 2017 als Scout und ab Oktober 2018 Sportdirektor bei der SVE, sagt: "Über die Zeit hat sich eine Verbindung und gegenseitiges Vertrauen entwickelt, die für eine weitere Zusammenarbeit maßgeblich sind. Wir befinden uns in einer sehr positiven Entwicklung und ich freue mich, diese bei der SV Elversberg weiterhin mitzugestalten."