Neue Rekordablöse? Barcelona vor Verpflichtung von Europameisterin Walsh

FE:male #12 - Alexandra Popp

Es war für mich extrem emotional so aufzutrumpfen! Das sagt Nationalspielerin Alexandra Popp über die EM in England. Zurück im Alltag treffen wir die Vize-Europameisterin an einem idyllischen Ort: der Klosterpforte in Harsewinkel, dem Trainingslager des VfL Wolfsburg. Ganz persönlich lässt sie das Turnier in diesem Sommer nochmal Revue passieren und berichtet über ihren schweren Weg dorthin, auf dem sie durchaus auch mal ans Aufgeben gedacht hat. Zudem erklärt die 31-jährige warum es für sie eine Genugtuung war in der Spitze zu spielen, sie noch nie so einen Teamgeist wie in England erlebt hat und wie sie jetzt mit den zahlreichen Medienanfragen umgeht. Humorvoll erzählt die 7-malige Deutsche Meisterin warum sie als Jugendliche gedacht hat „Mädchen können keinen Fußball spielen" und wieso sie sich als kleine Heimscheißerin bezeichnet. Außerdem spricht die Olympiasiegerin ausführlich über die teilweise „katastrophalen Rahmenbedingungen" in der Frauen Bundesliga und erläutert, warum sie es als notwendig erachtet, die Bundesligisten zum Aufbau einer ernsthaften Frauenabteilung zu verpflichten.