Neue Regeln: Tennis-Doppel soll attraktiver werden

Mehr Stars, weniger Pausen und mehr Freiheiten für die Zuschauer: Die Männertennis-Organisation ATP versucht, die Doppelwettbewerbe zukünftig attraktiver zu gestalten.

Wie die ATP am Mittwoch in einem Statement mitteilte, sollen die neuen Regeln bereits beim Masters in Madrid (24. April bis 5. Mai) in Kraft treten. Gefallen dürften die jedoch nicht allen Spielern. Denn im 32er-Feld von Madrid sind bis zu 16 Plätze für Spieler reserviert, die sich mit ihrem Einzelranking anmelden. Das bedeutet: Doppelspezialisten wie die früheren French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies werden darunter leiden, für sie ist weniger Platz.

Doppelspiel braucht "frische Erzählweise"

Ross Hutchins, Chief Tour Officer und selbst einst Doppelspezialist, erklärte den Wandel mit einer "frischen Erzählweise, um die Fans anzusprechen". Dies sei von Nöten, da "das heutige Doppelspiel ungenutztes Potenzial bietet". Dazu gehört auch ein eng getakteter Spielplan - in Madrid soll es nur noch fünf Spieltage für den Doppelwettbewerb geben, die alle in der zweiten Turnierwoche angesetzt sind.

Zudem sollen die Matches beschleunigt werden. Die Zeit zwischen kurzen Ballwechseln wird auf 15 Sekunden verkürzt. 25 Sekunden zeigt die Shotclock nur noch ab vier Schlägen an. Während der Seitenwechsel soll es weniger ausgedehnte Pausen geben. Obendrein müssen die Zuschauer nicht auf ihren Plätzen bleiben, dürfen stattdessen frei zwischen den Courts wechseln.

Vollends eingeführt wird das neue Format jedoch noch nicht. Die Regeländerungen werden zunächst "bei ausgewählten Events während der Saison 2024 getestet", schrieb die ATP. Details sollen noch bekanntgegeben werden. Eine Arbeitsgruppe mit Spielern, Turnierverantwortlichen und ATP-Mitarbeitern habe den Prozess nach Feedbackgesprächen mit Fans, übertragenden Sendern und weiteren Interessensgruppen angestoßen.