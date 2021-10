Neue Promo in FIFA 22: Road to the Knockouts feiert Premiere

EA SPORTS hat das erste brandneue Event in FIFA 22 Ultimate Team (FUT) angekündigt, die Road to the Knockouts sollte den Fans allerdings vertraut vorkommen.

Drei Kartentypen wird die Road to the Knockouts-Promo in FUT 22 umfassen. EA SPORTS

Mit den Ones to Watch (OTW)-Objekten hat die noch junge FUT 22-Saison bereits ihre ersten dynamischen Spezialkarten erhalten, die nächste Auswahl lässt nicht lange auf sich warten. Der Entwickler hat angekündigt, schon am Freitagabend um 19 Uhr mit der Road to the Knockouts (RTTK)-Promo zu starten - eine Premiere in der Geschichte von Ultimate Team.

Allzu großes Rätselraten um die Inhalte des Events ist innerhalb der Community allerdings nicht ausgebrochen. Die Road to the Knockouts dürfte eine abgewandelte Form der Road to the Final (RTTF) aus den vergangenen Jahren werden. Dabei wurden ausgewählten Spielern von Champions League- und Europa League-Vereinen dynamische Objekte zuteil, deren Overall-Rating durch das Erreichen von Meilensteinen in den Wettbewerben steigen konnte.

Live-Debüt für die Conference League

Ähnlich dürfte auch die RTTK-Promo funktionieren, jedoch auf einen kürzeren Zeitraum festgelegt: Dem Namen nach führte die kommende Reise die jeweiligen Karten lediglich bis zur K.o.-Phase, die Upgrade-Möglichkeiten dürften sich demnach in der restlichen Gruppenphase erschöpfen. Während das RTTF-Event erst mit der Qualifikation für das Achtelfinale respektive die Zwischenrunde in der Europa League den ersten Boost bereithielt, wird die RTTK voraussichtlich die vier verbleibenden Gruppenspiele in den Fokus rücken.

Neu ist außerdem eine dritte Karten-Kategorie: Neben den bekannten UCL-Live- und UEL-Live-Objekten werden auch einige Spieler der Europa Conference League, die in dieser Saison erstmals ausgespielt wird, ausgestattet. Diesen Schluss lässt zumindest der aktuelle FUT-Ladebildschirm zu, der die RTTK ankündigt und die Designs dreier Objekte zeigt - das auf der rechten Seite trägt das Conference League-Wappen.

Nachfolger-Promo schon geplant?

Ob die Begleitung der europäischen Pokalwettbewerbe in FUT 22 durch die Road to the Knockouts bereits vollständig abgedeckt wird oder EA SPORTS für die K.o.-Phase eine Road to the Final folgen lässt, ist noch unklar. Die dynamischen Live-Karten zählen alljährlich zu den beliebtesten Objekten, da sie das Geschehen auf dem realen Rasen aufgreifen und durch Upgrades oftmals Overall-Rating im mittleren bis hohen 90er-Bereich ermöglichen.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.