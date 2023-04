Neue Probleme: Choupo-Moting fällt wieder aus

Der FC Bayern muss beim Auswärtsspiel in Freiburg am Samstag wieder auf Eric Maxim Choupo-Moting (34) verzichten. Wie stellt Thomas Tuchel auf?

Seit einem Monat wartet Eric Maxim Choupo-Moting inzwischen auf einen Pflichtspieltreffer. Das war für den 34-jährigen Angreifer lange nichts Ungewöhnliches als Bayern-Profi, sehr wohl aber, seit er Stürmer Nummer eins in München ist.

Im Februar hatte Choupo-Moting in Gladbach (2:3), gegen Union (3:0) und in Stuttgart (2:1) dreimal in Folge getroffen, seitdem nicht mehr. Rückenprobleme bremsten Kameruns Nationalstürmer, der deshalb auch die Länderspiele im März absagen musste.

Gegen Dortmund (4:2) und am Dienstag im Pokal gegen Freiburg (1:2) stand Choupo-Moting zwar unter Thomas Tuchel wieder in der Startelf, verpasste jedoch bereits am Donnerstag das Training und muss nun wieder kürzertreten - allerdings wegen "einer Reaktion im Knie", wie Trainer Tuchel am Freitag bekanntgab. "Er wird heute und morgen nicht dabei sein." Auch für das Spiel in Manchester am Dienstag "wird es knapp".

Wer Choupo-Moting ersetzt, wollte Tuchel wenig überraschend nicht verraten. Denkbar wäre, dass Jamal Musiala nach überstandenem Faserriss in die Anfangsformation zurückkehrt, Thomas Müller dafür in die Spitze vorrückt.

Auch Sadio Mané, der seit der Knie-OP vor der WM noch nicht wieder Fuß fassen konnte, ist eine Option. Gegen Freiburg war der Senegalese aber lediglich durch zwei plumpe Fouls in Erscheinung getreten, eins davon führte zum Last-Minute-Elfmeter des SC. Als weitere Alternative für die Neun nannte Tuchel Serge Gnabry. "Aus denen werden wir es auswählen."

Ebenfalls ersetzen muss Tuchel Innenverteidiger Dayot Upamecano, der Franzose sitzt eine Gelbsperre ab. Benjamin Pavard könnte dafür wieder auf die von ihm favorisierte Position in der Innenverteidigung rücken, Joao Cancelo rechts beginnen und Alphonso Davies links.