Neue Positionen für Flüthmann und Steegmann bei RWE

Rot-Weiss Essen hat seine sportliche Führung nach der Trennung von Jörn Nowak neu besetzt und nun auch genauer die Aufgabengebiete von Christian Flüthmann und Marcus Steegmann skizziert.

Dass Christian Flüthmann und Marcus Steegmann die operativen Geschäfte übernehmen, hatte RWE bereits im Zuge der Trennung von Sportdirektor Jörn Nowak mitgeteilt. Am Mittwoch nun nannte der Drittligist Details. Demnach wird Flüthmann neuer Sportdirektor, Steegmann zukünftig Direktor Profifußball. Beide arbeiten in enger Abstimmung mit dem Vorstandsvorsitzenden Marcus Uhlig zusammen.

Flüthmann, 40 Jahre alt und bislang NLZ-Leiter, wird in seiner neuen Funktion "die sportliche Gesamtverantwortung von Rot-Weiss Essen tragen und die Strategie und Struktur des Sports ausarbeiten und vorgeben", heißt es in einer Mitteilung. Die administrative Leitung des NLZ wird deshalb ab sofort in die Hände von Dirk Helmig fallen. Die Suche nach einer sportlichen Leitung am NLZ stehe kurz vor dem Abschluss und werde zeitnah bekanntgegeben.

Steegmann soll den Auf- und Ausbau des Scoutings vorantreiben

Steegmann, seit Beginn dieses Monats neuer Chefscout und Kaderplaner, wird als Direktor Profifußball alle Themen rund um die erste Mannschaft von RWE verantworten. Neben seiner schon bislang ausgeübten Tätigkeit als verantwortlicher Kaderplaner wird der 42-jährige Ex-Profi darüber hinaus ab sofort alle Berater- und Vertragsgespräche führen und den Auf- und Ausbau des Scoutings vorantreiben.

"Kurzfristig gilt es, schnellstmöglich die noch nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln", wird Steegmann zitiert. "Parallel werden wir mit Hochdruck alle Themen rund um die Kaderplanung der ersten Mannschaft weiter vorantreiben. Und mittelfristig wollen wir unter anderem unsere Scouting-Abteilung personell und inhaltlich erweitern, um damit die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, auch tabellarisch die nächsten Schritte machen zu können"