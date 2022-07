Neue Position? Was Frantz von Streich lernte

Mike Frantz soll beim 1. FC Saarbrücken in der kommenden Saison als erfahrener Anführer auf dem Platz eine wichtige Rolle spielen - auch wenn der Routinier wohl auch auf einer neuen Position zum Einsatz kommt.

In den vergangenen Jahren sah man Frantz meistens im zentralen Mittelfeld und auf den offensiven Außenbahnen. Für den 1. FC Nürnberg, den SC Freiburg und Hannover 96 bestritt der heute 35-Jährige dort 227 Bundesliga- und 68 Zweitliga-Partien. Doch zurück bei seinem Heimat- und Ausbildungsklub Saarbrücken wird sich der Neuzugang wohl noch mal umorientieren müssen: Cheftrainer Uwe Koschinat plant ihn auch als Teil der defensiven Dreierkette, also als Innenverteidiger ein. Ein Problem? Keineswegs.

"Ich schaue vor allem seit meiner Zeit bei Christian Streich nicht mehr nur auf Systeme und einzelne Positionen", verrät der Heimkehrer im kicker-Interview (Donnerstagsausgabe). "Es geht vielmehr um Prinzipien und darum, die Angebote, die man vom Gegner bekommt, maximal anzunehmen. Im heutigen Fußball sollte ein Sechser auch Innenverteidiger spielen können, ein Außenverteidiger auch Außenstürmer und umgekehrt. Wo ich am Ende spiele, hängt von so vielen Faktoren ab … Mir geht es nur darum, Qualität auf den Platz zu bringen."

Ist der FCS schon bereit für die 2. Liga?

Genau das erhofft man sich beim FCS - schließlich sind die Ziele im Saarland hochgesteckt. Über kurz oder lang will der ehemalige Bundesligist zurück in die 2. Bundesliga, auch wenn Frantz sieht, dass der Klub dafür noch etwas Zeit braucht. "Dass strukturell noch etwas getan werden muss, ist ein offenes Geheimnis und sollte nie vernachlässigt werden", sagt er, fügt aber auch an: "Wir haben mittlerweile ein tolles Stadion und zwei Rasenplätze zum Trainieren, mehr gab es zumindest sportlich in Hannover auch nicht."

