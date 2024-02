Neue Perspektive: Schiri-Kamera vor Bundesliga-Premiere

Im Sonntagsspiel Frankfurt gegen Wolfsburg wird erstmals die so genannte Ref-Cam in der Bundesliga zum Einsatz kommen. Sie filmt ein Spiel aus der Perspektive des Schiedsrichters, soll bald regelmäßig getragen werden und mehrere Vorteile bringen.

Eine solche Nähe zum Spiel und den Spielern hatte bisher weder der Stadionbesucher noch der TV-Zuschauer. Zumindest bildlich ist man mittendrin. Durch eine am Headset von Schiedsrichter Daniel Schlager befestigte Spezialkamera sind die Handshakes vor dem Anpfiff zu sehen, Zweikämpfe, Fouls, Tore, Diskussionen mit Spielern, Freistöße und vieles mehr - und das jeweils aus meist kurzer Distanz.

Schlager wird zum zweiten Mal die Schiri-Kamera tragen

Die Ref-Cam ermöglicht im Nachgang des Drittligaspiels zwischen Bielefeld und 1860 München im Dezember 2023 eine ungewohnte wie beeindruckende Perspektive. Erstmals kann man ein Spiel im deutschen Profibereich aus der Sicht des Schiedsrichters beobachten. Am Sonntag steht nun die Premiere in der Bundesliga an. Erneut ist FIFA-Referee Schlager mit Schiri-Kamera ausgestattet, wird in Frankfurt anders als beim Spiel in Bielefeld aber als einziger der vier Unparteiischen ein "Videoauge" tragen.

Die Perspektive der Ref-Cam ist dabei erneut kein Teil der Live-Übertragung. Anlass ist dieses Mal eine DFL-Produktion. Die 26-minütige Reportage mit dem Titel "Referees Mic'd up - Bundesliga" soll den nationalen und internationalen Medienpartnern ab dem 12. März zur Verfügung stehen.

Auf die neuartigen Einblicke vom Spiel Frankfurt gegen Wolfsburg muss man also noch ein bisschen warten. Dennoch ist diese Premiere ein bedeutender Schritt. Vor allem für die zwei Erfinder der Ref-Cam: Nicolas Winter und Patrick Kessel, zwei Schiedsrichter aus der Südpfalz.

Bei der Vielzahl der Kameraperspektiven im modernen Profifußball fehlt aber doch ein wichtiger Blickwinkel, unser eigener. Nicolas Winter, einer von zwei Erfindern

"Im Jahr 2018 kamen uns die ersten Gedanken dazu, als wir festgestellt haben: Bei der Vielzahl der Kameraperspektiven im modernen Profifußball fehlt aber doch ein wichtiger Blickwinkel, unser eigener", blickt Winter, als Schiedsrichter und VAR in der 2. Liga aktiv, auf die Anfänge der Innovation zurück.

"Wir Schiedsrichter können ja nicht auf dem Platz Zweikämpfe üben. Unser Training besteht zu einem großen Teil aus Videoanalysen. Und dabei ist unsere eigene Sicht aufs Spielgeschehen eine sehr wichtige, um Spielszenen möglichst praxisnah zu analysieren, Fehlerquellen zu ermitteln und insgesamt die eigene Leistung zu verbessern", beschreibt Winter den Trainingsaspekt als einen großen Antrieb hinter der Idee.

Joint Venture mit Experte Riedel - Test auch in der NFL

Um das Projekt zu realisieren, gründeten Sportmanager Winter und Betriebswirt Kessel, der in der 3. Liga pfeift und in der 2. Liga an der Linie assistiert, ein Joint Venture mit dem Kommunikations- und Videotechnik-Experten Thomas Riedel. Dessen Firma stellt beispielsweise die Headset-Technik der deutschen Elite-Referees bereit.

Die gemeinsam entwickelte Kamera wurde auch in den USA getestet, bei einem NFL-Spiel der Pre Season zwischen den New York Jets und den Tampa Bay Buccaneers im August 2023. Zuvor hatte sie bereits Schiedsrichter Sascha Stegemann bei einem Testspiel zwischen dem 1. FC Köln und der AC Mailand im Juli 2022 am Headset getragen. Davon unabhängig werden derzeit auf Brusthöhe angebrachte Body Cams bei Referees im englischen Amateurfußball eingesetzt. Dort aber vor allem, um Gewalt gegen Unparteiische einzudämmen.

Wir wollen im Gegensatz zu anderen Innovationen den Fußball nicht verändern. Nicolas Winter

Durch die Ref-Cam sieht Winter neben dem Nutzen fürs eigene Training noch andere Vorteile: "Wir wollen im Gegensatz zu anderen Innovationen den Fußball nicht verändern, sondern einen wichtigen Einblick aus unserer Perspektive geben und die Transparenz für unsere Arbeit weiter erhöhen."

Hoffnung auf mehr Verständnis und Schiri-Nachwuchs

Winter und Kessel erhoffen sich dadurch auch mehr Verständnis für den mitunter schwierigen Job als Referee: "Unsere Kamera zeigt die Realität, die Echt-Geschwindigkeit, in der wir entscheiden müssen." Bekannte Referees werden zudem nahbarer. Highlight-Clips aus der Perspektive von Deniz Aytekin und Co. könnten laut Winter und Kessel auch dem Nachwuchsproblem in der Schiedsrichterei entgegenwirken, den Job attraktiver machen.

Für die Spiele in Bielefeld und Frankfurt mussten DFB und DFL in Abstimmung mit den beteiligten Klubs noch um eine Sondergenehmigung bei der internationalen Regelbehörde IFAB beantragen. Aktuell dürfen Schiedsrichter laut FIFA-Regeln nämlich keine Kamera tragen. Das müsste sich zunächst ändern, damit die Ref-Cam bald ein fester Bestandteil im deutschen Profifußball werden kann.

Carsten Schröter-Lorenz