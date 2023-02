Neue Personalsorgen bei Darmstadt: Manu fällt aus, Schnellhardt ist fraglich

Vor dem Spiel bei Hansa Rostock wächst das Lazarett beim SV Darmstadt 98. Offensivspieler Braydon Manu fällt sicher aus, Mittfeldmann Fabian Schnellhardt ist fraglich, dazu kommen einige Langzeitverletzte und mehrere angeschlagene Spieler.

Die englische Woche mit drei intensiven Spielen gegen Sandhausen, Frankfurt und Braunschweig schlägt bei Zweitliga-Tabellenführer SV Darmstadt 98 durch. Braydon Manu, der bereits beim Aufwärmen vor dem Braunschweig-Spiel passen musste, hat "diffuse muskuläre Probleme", wie Trainer Torsten Lieberknecht am Donnerstag sagte. Der der mit fünf Treffern zweitbeste Darmstädter Torschütze nach Phillip Tietz gehe kommende Woche in die Reha. Man hoffe, dass er zum Spitzenspiel gegen den Hamburger SV wieder eine Option sei.

Honsak angeschlagen

Mittelfeldspieler Fabian Schnellhardt leide an einem grippalen Infekt, der sich gerade verschlimmere. Sein Einsatz in Rostock (Samstag, 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) stehe auf der Kippe. Mathias Honsak, mit fünf Treffern aus den vergangenen drei Partien derzeit in Topform, ist ebenso angeschlagen wie Fabian Holland, Jannik Müller und Frank Ronstadt. Alle konnten in den vergangenen Tagen teilweise nur individuell trainieren.

Vilhelmsson wieder dabei, Gjasula noch keine Option

Weiter fehlen Matthias Bader (Unterleibsoperation), Patric Pfeiffer (Muskelbündelriss), Aaron Seydel (Sehnenanriss im Oberschenkel), ebenso wie Klaus Gjasula, der nach seinen Adduktorenproblemen aber immerhin wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Ebenfalls wieder eine Option ist der Schwede Oscar Vilhelmsson, der gegen Braunschweig wegen eines Infekts ausgefallen war.

Lieberknecht über Rostock: unangenehm und mit vielen Facetten

Rostock sei ein unangenehmer Gegner mit vielen Facetten - körperlich und taktisch. Der Verein werde auch in der kommenden Saison in der 2. Liga spielen, weil die Mannschaft zu gut für den Abstieg sei. "Wir hoffen, dass wir jetzt mehr Glück haben als im letzten Spiel", sagte Lieberknecht mit Verweis auf das 1:2 in der vergangenen Saison, schränkte aber auch ein: "Da haben wir allerdings auch nicht gut gespielt."