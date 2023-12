"Neue Optionen": Brando wird Chemiker

Die BSG Chemie Leipzig hat den Transfer von Irfan Brando in trockene Tücher gepackt. Der 22-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom Ligakonkurrenten Berliner AK nach Leutzsch. Hans Jerke aus der sportlichen Leitung der BSG sagt in einer Meldung: "Irfan ist ein technisch begabter Spieler, der die Regionalliga aus vielen Spielen kennt. Die Gespräche mit ihm in den letzten Wochen haben auch gezeigt, dass er die Aufgabe, unseren Kader zu verstärken sehr ernst nimmt und sich sehr auf einen vollen AKS (Alfred-Kunze-Sportpark, Anm.d.Red.) freut. Wir wiederum freuen uns, dass wir mit dem Wechsel im Mittelfeld neue Optionen gewinnen."