Neue Option für Matarazzo: Führich ist wieder voll dabei

Neuzugang Chris Führich könnte im Auswärtsspiel beim VfL Bochum erstmals im Kader des VfB Stuttgart stehen. Der 23-Jährige ist nach seinem Schlüsselbeinbruch wieder voll ins Mannschaftstraining integriert.

Kurz nach seinem Wechsel vom SC Paderborn zum VfB hatte sich Führich Ende Juli in einem Testspiel gegen Bielefeld das rechte Schlüsselbein gebrochen und musste operiert werden. Rund zwei Monate später ist der Flügelspieler wieder eine Option für den Kader. Während er vergangene Woche im Training häufig noch als neutraler Mann agierte, um vor Zweikampfsituationen geschützt zu sein, absolvierte Führich am Mittwoch die komplette Einheit mit dem Team.

"Die Schritte, die er macht, sind sehr schnell", hatte Pellegrino Matarazzo bereits am vergangenen Freitag gesagt. Der Trainer verfügt somit am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) über eine weitere Alternative für die Außenbahn. Führich, den sich der VfB 2,5 Millionen Euro kosten ließ, ist vor allem für die rechte Seite eingeplant. Zumindest als Joker könnte er in Bochum eine Option sein.

Die Schritte, die er macht, sind sehr schnell. Pellegrino Matarazzo

Mislintat bei Talent Faghir noch ganz entspannt

Etwas länger dauert es voraussichtlich bei Wahid Faghir. Der Neuzugang aus Dänemark kämpft weiterhin mit Oberschenkelproblemen und trainierte am Mittwoch individuell. Wann der Stürmer einsatzfähig sein wird, ist offen. Sportdirektor Sven Mislintat will dem 18-Jährigen Zeit zur Eingewöhnung und Anpassung geben: "Das ist ein ganz normaler Prozess, den die Jungs durchlaufen müssen."

Auch Philipp Förster (Infekt) muss nach wie vor pausieren. Konstantinos Mavropanos und Mateo Klimowicz absolvierten am Mittwochvormittag ein reduziertes Programm, am Nachmittag sollen sie wieder mit der Mannschaft trainieren.