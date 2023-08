Neue Nummer 9: Wolfsburg leiht Sarr aus Lyon

Jonas Wind trifft zurzeit maximal zuverlässig, doch was, wenn der Däne mal fehlt? Dafür hat sich der VfL Wolfsburg einen Tag vor Ablauf der Transferperiode nun gewappnet.

Zentrale Rolle in Heerenveen, aber nur Ergänzung in Lyon: Amin Sarr will wieder in die erste Reihe. IMAGO/PanoramiC

Nach der OP bei Lukas Nmecha hat der VfL Wolfsburg schnell den gewünschten Ersatz präsentiert: Am Donnerstagnachmittag unterschrieb Amin Sarr einen Vertrag bei den Wölfen. Der Schwede kommt zunächst leihweise von Olympique Lyon und erhält die Rückennummer 9. Wolfsburg zahlt eine niedrige Leihgebühr und hat sich eine Kaufoption gesichert. Das Gesamtpaket soll im Bereich eines zweistelligen Millionenbetrags liegen.

Nach Cedric Zesiger, Moritz Jenz, Vaclav Cerny, Tiago Tomas, Rogerio, Joakim Maehle und Lovro Majer ist Sarr der achte Neuzugang der Grün-Weißen. Diese können zurzeit zwar auf die hohe Treffsicherheit von Jonas Wind (vier Tore in zwei Bundesligaspielen) bauen. Doch auch der Däne hatte in der Vergangenheit mit Verletzungen zu kämpfen.

"Wir sind glücklich, dass wir fündig geworden sind und unseren Angriff mit Amin Sarr noch kurz vor dem Ende der Transferfrist komplettieren können", sagte VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz. "Mit Amin bekommen wir einen äußerst vielseitigen Stürmer, der besonders durch seine körperlichen und technischen Qualitäten hervorsticht und uns durch seine Geschwindigkeit und sein Vertikalspiel noch variabler macht."

Schon beim Donnerstagstraining war er dabei: Amin Sarr (re.). kicker

"Ich habe den Klub damals in der Europa League gegen Malmö spielen sehen, ihn seitdem verfolgt und ich habe mich im Vorfeld bereits mit Mattias Svanberg ausgetauscht", sagte der Schwede selbst. Von seinem Landsmann habe er "nur Gutes" gehört.

Sarr spielte sich in Heerenveen mit zehn Scorerpunkten (fünf Tore, fünf Vorlagen) aus 19 Ligaspielen in den Blickpunkt. Im vergangenen Winter entschied er sich für einen Wechsel zu OL. Dort kam der 1,88 Meter große Mittelstürmer in der vergangenen Halbserie 13-mal zum Zug, zumeist als Rotationsspieler (ein Tor, ein Assist). An den ersten drei Ligue-1-Spieltagen der gerade gestarteten Saison kam Sarr immer zum Einsatz, allerdings nur beim 0:0 gegen Nizza auch von Beginn an.