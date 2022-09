Neue Nummer 9: VfB holt Guirassy als Kalajdzic-Nachfolger

Auf den letzten Drücker hat der VfB Stuttgart noch auf dem Transfermarkt zugeschlagen und einen neuen Stürmer verpflichtet. Serhou Guirassy von Stade Rennes ist kein unbekanntes Gesicht in der Bundesliga.

Kehrt in die Bundesliga zurück: Serhou Guirassy. imago images

Von 2016 bis 2019 spielte der heute 26-Jährige für den 1. FC Köln. Über den SC Amiens landete Serhou Guirassy bei Stade Rennes, wo er in der Saison 2021/22 zuletzt neun Tore erzielte. Jetzt hofft der in der Offensive bisher noch recht glücklose VfB Stuttgart auf Tore des Neuzugangs, denn am Mittwoch hat mit Sasa Kalajdzic der zuletzt verlässlichste Stürmer die Schwaben verlassen.

"Es ist schön, zurück in der Bundesliga zu sein", wird Guirassy in einem ersten Statement zitiert: "Über Stuttgart und den VfB habe ich nur Gutes gehört, die super Atmosphäre hier im Stadion kenne ich noch aus meiner Zeit in Köln. Ich freue mich darauf, meine neuen Teamkollegen kennenzulernen und hoffe, dass ich mit Toren dazu beitragen kann, dass wir alle zusammen eine gute Saison spielen."

Serhou hat seine Qualitäten auf nationaler und internationaler Ebene unter Beweis gestellt. Sportdirektor Sven Mislintat

Guirassy wird für ein Jahr ausgeliehen. Die Gebühr dafür soll sich im niedrigen sechsstelligen Bereich bewegen, die anschließende Kaufoption dafür im niedrigen zweistelligen Millionenbereich.

"Serhou hat seine Qualitäten auf nationaler und internationaler Ebene unter Beweis gestellt und hat in den verschiedenen Ligen und Wettbewerben wichtige Erfahrungen gesammelt", so Sportdirektor Sven Mislintat: "Wir sind davon überzeugt, dass er schnell ein wichtiger Faktor in unserem Spiel werden kann. Wir freuen uns, dass Serhou künftig das Trikot mit dem roten Brustring trägt, und begrüßen ihn herzlich beim VfB."