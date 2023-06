Neue Nummer 8: Starke wird ein Münchner Löwe

Einen Tag nach der Verpflichtung von Tarsis Bonga hat der TSV 1860 München den nächsten Neuzugang vorgestellt. Vom VfB Oldenburg kommt Manfred Starke an die Grünwalder Straße.

Manfred Starke kam in der abgelaufenen Spielzeit in 36 Drittliga-Spielen für den VfB Oldenburg zum Einsatz und erzielte dabei fünf Tore (kicker-Note 3,63). Nach dem Abstieg in die Regionalliga verlässt der in Namibia geborene Mittelfeldspieler, der variabel im Zentrum eingesetzt werden kann, die Oldenburger nun nach nur einem Jahr wieder und schließt sich dem TSV 1860 München an.

"Ich freue mich, dass ich künftig für den TSV 1860 München auflaufen kann", sagte Starke in einer Vereinsmitteilung. "Ich hatte in den Gesprächen sofort ein sehr positives Gefühl und wollte den Wechsel zu den Löwen unbedingt machen. Ich freue mich nun auf die Stadt, den Klub und die Atmosphäre bei den Heimspielen", so der sechste Neuzugang der Münchner weiter.

Über 200 Drittliga-Spiele

Starke verbrachte einen Großteil seiner Jugend beim FC Hansa Rostock, für den er auch fünfmal in der 2. Bundesliga zum Einsatz kam. Für die Kogge, Carl Zeiss Jena, den 1. FC Kaiserslautern, den FSV Zwickau und Oldenburg lief der namibische Nationalspieler in insgesamt 237 Drittliga-Spielen (30 Tore) auf.

Bei den Löwen läuft der 32-Jährige, der im offensiven und zentralen Mittelfeld sowie als hängende Spitze auflaufen kann, künftig mit der Rückennummer 8 auf. Die trug zuvor Erik Tallig, den 1860 am Dienstagabend gemeinsam mit Torhüter Tom Kretzschmar (wechselt nach Homburg) verabschiedete.