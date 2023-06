Neue Nummer 3: Elferkiller Batz wird Ersatztorwart in Mainz

Weil Finn Dahmen den 1. FSV Mainz 05 verlässt, entstand Bedarf auf der Torwartposition. Daniel Batz (32) vom 1. FC Saarbrücken soll die Lücke schließen - wird aber vermutlich selten zum Einsatz kommen.

Exakt einen Monat nach dem verpassten Zweitliga-Aufstieg mit dem 1. FC Saarbrücken stellt sich Daniel Batz einer neuen Herausforderung in seiner Karriere. Der langjährige Top-Torwart der 3. Liga steigt um zwei Klassen auf und wechselt ins anderthalb Autostunden entfernte Mainz.

Die 05er gaben am Dienstag die Verpflichtung des 32 Jahre alten Batz für zwei Jahre bekannt. Weil er beim FCS noch einen gültigen Vertrag bis 2024 besessen hatte, dürfte eine Ablöse ins Saarland geflossen sein.

"Meine Entscheidung für Mainz 05 ist nicht nur eine Entscheidung für einen sympathischen Verein mit enthusiastischem Publikum und klarer, dynamischer Spielphilosophie", ließ sich Batz zitieren, "sondern bietet mir auch die Möglichkeit, bei einem Bundesligaklub noch einmal auf höchstem Niveau und unter hochprofessionellen Bedingungen zu arbeiten."

Elfmeterkiller im DFB-Pokal

Batz hat eine herausragende abgelaufene Saison hinter sich, in der er mit einer kicker-Note von 2,57 der beste aller Drittliga-Profis war. Neben 115 Drittligapartien hat seine Karriere schon einen Einsatz in der Bundesliga zu bieten: Am 5. Mai 2012 ließ Freiburgs Trainer Christian Streich für den 34. Spieltag beim 0:4 in Dortmund Oliver Baumann zu Gunsten von Batz ausnahmsweise auf der Bank.

Und dann wäre da noch der 4. März 2020, die persönliche Sternstunde. Im Viertelfinale des DFB-Pokals schrieb der Saarbrückener Schlussmann Geschichte und parierte gegen Fortuna Düsseldorf vier Elfmeter plus einen Strafstoß. Mit 7:6 im Elfmeterschießen gewann der damalige Viertligist, Batz' Leistung (kicker-Note 1) war in aller Munde.

Dass er sein Können auf der Linie in der neuen Spielzeit oft unter Wettkampfbedingungen zeigen wird, ist allerdings unwahrscheinlich. In Lasse Rieß (21) haben die Verantwortlichen der 05er ein Talent in den Reihen, das gefördert werden und in der Bundesliga hinter der Nummer eins Robin Zentner auf der Bank sitzen soll.

