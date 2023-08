Neue Nummer 10: Braunschweig holt Krüger

Florian Krüger ist zurück im deutschen Profifußball. Der Stürmer kommt auf Leihbasis zu Eintracht Braunschweig.

Nach einjähriger Stippvisite in der niederländischen Eredivisie, wo ihm für den FC Groningen in 22 Einsätzen vier Tore gelangen, ist Florian Krüger zurück in Deutschland. Der Mittelstürmer schloss sich per Leihe bis Saisonende Eintracht Braunschweig an, die Löwen sicherten sich für den Anschluss eine Kaufoption.

"Florian bringt mit 24 Jahren vieles von dem mit, was wir uns gewünscht haben", so Braunschweigs Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann über den 24-Jährigen, der von 2018 bis 2021 86-mal in der 2. Bundesliga für den FC Erzgebirge Aue auflief und sich mit 20 Toren für höhere Aufgaben empfahl. Im Sommer 2021 wechselte der ehemalige Jugendspieler des 1. FC Magdeburg und des FC Schalke 04 nach Bielefeld, wo er in der Abstiegssaison der Arminia 27-mal (ein Tor) in der Bundesliga auflief.

Vollmann: Krüger besticht durch seine Vielseitigkeit

"Er verfügt nicht nur über viel Bundesliga- und Zweitligaerfahrung, mit seiner Robustheit, Schnelligkeit, Technik und Vielseitigkeit auf verschiedenen Positionen wird er unser Offensivspiel deutlich verbessern und unsere Torgefahr erhöhen", so Vollmann weiter.

"Ich freue mich sehr, dass der Wechsel geklappt hat und bin sehr froh, jetzt in Braunschweig zu sein", so Braunschweigs neue Nummer 10, die am Dienstagabend erstmals mit ihrer neuen Mannschaft trainierte. "Mit dem Team möchte ich direkt Gas geben, damit wir gemeinsam unsere Ziele ins Visier nehmen und am Freitag unsere Aufgabe gegen den FC St. Pauli bestmöglich gestalten können.“