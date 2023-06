Neue Nummer 1? Tottenham gewinnt Rennen um Vicario

Ein Spätstarter mit großen Perspektiven: Torhüter Guglielmo Vicario wechselt zu den Tottenham Hotspur - und lässt damit offenbar auch Inter Mailand abblitzen.

Die Tottenham Hotspur stellen sich in der neuen Saison nicht nur auf der Trainerbank, sondern auch zwischen den Pfosten neu auf: Am Dienstagabend gaben die Spurs die Verpflichtung von Torwart Guglielmo Vicario bekannt. Der 26-jährige Italiener, der bereits mehrmals für die A-Nationalmannschaft nominiert war, aber noch auf sein Debüt wartet, kommt für eine kolportierte Sockelablöse in Höhe von 20 Millionen Euro vom FC Empoli und erhält einen Vertrag bis 2028.

Erst im April 2021 hatte Vicario - damals noch im Trikot von Cagliari Calcio - sein Serie-A-Debüt gefeiert. Seit seinem Durchbruch in der Saison 2021/22 als Leihspieler von Empoli, nach der er per Kaufoption fest verpflichtet wurde, entwickelte er sich Schritt für Schritt zu einem der besten Keeper der Liga. Mit Empoli schloss er die jüngste Spielzeit als Tabellen-14. mit nur 39 Gegentoren in 31 Einsätzen ab (siebenmal zu Null).

Schon im Winter hatte Tottenham ein Auge auf Vicario geworfen, zuletzt war der 1,94-Meter-Hüne zudem mit Champions-League-Finalist Inter Mailand in Verbindung gebracht worden, der womöglich seinen Stammkeeper André Onana an Manchester United verliert. Doch Vicario wagt den Sprung in die Premier League.

Lloris will gehen - Raya wohl zu teuer

Der erste Neuzugang unter dem neuen Trainer Ange Postecoglou könnte bei den Spurs die neue Nummer 1 werden. Der langjährige Platzhirsch Hugo Lloris hatte zuletzt Wechselabsichten bekundet und könnte den Vorjahresachten, der 2023/24 ohne Europapokal-Fußball auskommen muss, ein Jahr vor Ablauf seines Vertrags noch verlassen. Tottenhams Interesse an Brentfords Stammtorwart David Raya war wegen hoher finanzieller Hürden erkaltet.

Sollte seine jüngst so rasante Entwicklung auch in England anhalten, wird Vicario in Italien zugetraut, mittelfristig sogar Gianluigi Donnarumma den Nummer-1-Status in der Nationalmannschaft streitig zu machen. Erst einmal aber träumt der Spätstarter aus Udine von seinem ersten Länderspiel überhaupt - für ein U-Team war er nie aufgelaufen.