Neue "Nummer 1": Fortuna verpflichtet Niemczycki

Etwas mehr als einen Monat nach der Verpflichtung Vincent Vermeijs hat Fortuna Düsseldorf den nächsten Neuzugang präsentiert. Aus Polen kommt der ablösefreie Torhüter Karol Niemczycki - und erhält die Rückennummer eins.

Der bis dato 21 Spieler umfassende Kader von Fortuna Düsseldorf bekommt Zuwachs aus Polen. Wie der Zweitligist am Mittwochnachmittag kommunizierte schließt sich Torhüter Karol Niemczycki den Rheinländern an. Für den 24-Jährigen wird keine Ablöse fällig, sein Vertrag beim polnischen Erstligisten KS Cracovia war Ende Juni ausgelaufen.

Die Düsseldorfer komplettieren somit ihr Torhüter-Team um Florian Kastenmeier und Dennis Gorka. "Mit Karol bekommen wir einen talentierten Torwart, der seine Qualitäten in den vergangenen Jahren bereits kontinuierlich auf hohem Niveau unter Beweis gestellt hat. Er brennt für die Aufgabe bei der Fortuna und wird dank seiner Fähigkeiten die Qualität innerhalb unserer Torwart-Gruppe nochmal deutlich erhöhen", ist sich Sportdirektor Christian Weber sicher.

2021 für Polens WM-Qualifikation nominiert

Niemczycki bringt die Erfahrung aus 72 Spielen in der polnischen Ekstraklasa mit, zudem spielte er für die polnische U-20-Auswahl und wurde im Frühjahr 2021 im Rahmen der WM-Qualifikation für die A-Nationalmannschaft nominiert, wo er jedoch ohne Einsatz blieb. Der gebürtige Krakauer übernimmt bei der Fortuna die Rückennummer eins, die durch den Abgang von Raphael Wolf freigeworden war.

"Die Verantwortlichen bei der Fortuna haben sich sehr um mich bemüht und die Gespräche waren gut. Die Fortuna ist ein ambitionierter und großer Verein. Ich möchte dabei helfen, die Ziele des Klubs zu erreichen. Ich freue mich auf die vielen Fans hier im Stadion“, so der Spieler in einer Vereinsmitteilung. Nach Jannik Engelhardt und Vincent Vermeij ist Niemczycki der dritte Neuzugang in der laufenden Transferphase.