Neue Liga, neuer Coach, alter Kapitän: Knipping behält bei Dynamo die Binde

Neue Liga, neuer Trainer - aber alter Kapitän: Tim Knipping wird Dynamo Dresden auch nach dem Abstieg in die 3. Liga auf das Feld führen. Auch der Mannschaftsrat der Sachsen steht fest.

29 Jahre, reichlich Erfahrung in der 2. Bundesliga (86 Spiele), in der 3. Liga (79 Spiele) und im DFB-Pokal (11 Spiele) - der neue Coach Markus Anfang wird sich gefreut haben, dass das Ergebnis einer Abstimmung am Freitag auf Knipping fiel.

"Dass ich die Mannschaft auch in der bevorstehenden Spielzeit als Kapitän auf den Rasen führen darf, ist für mich eine große Ehre", meinte Knipping, der sich "sehr über das entgegengebrachte Vertrauen" freute.

Knipping, der vergangene Saison aufgrund einer Kreuzbandverletzung lange ausgefallen war, wird die SGD erstmals in der 3. Liga am 23. Juli aufs Feld führen, dann steht der Saisonauftakt gegen 1860 München, einen der Mitfavoriten, an.

Vizekapitän wird Rückkehrer Stefan Kutschke gewählt, dem fünfköpfigen Mannschaftsrat gehören zudem Yannick Stark, Kevin Ehlers und Paul Will an. Knipping will als Spielführer "gemeinsam mit 'Kutsche', Yannick, 'Ehle' und Paul in den kommenden Wochen und Monaten mein Bestes geben, um dieser Rolle gerecht zu werden und ein guter Ansprechpartner für jede Person in unserem Team zu sein."

Für Knipping ist wichtig, dass das Team "als Einheit auf dem Rasen und auch außerhalb zusammenhält". Der Routinier ist dann "überzeugt, dass wir eine erfolgreiche Saison mit vielen Highlights erleben werden".