Neue kroatische Achse: Der Kader von Veszprem HC für die Saison 2024/25

National lief die Spielzeit optimal, doch international verfehlte Veszprem HC einmal mehr den internationalen Triumph in der Champions League. Trainer Momir Ilic musste gehen, auch zwei Routiniers haben das Team verlassen. Ein Blick auf den Kader von Ungarns Meister.

Die wichtigste Personalentscheidung findet sich bei Veszprem auf der Trainerbank, denn der Vertrag mit Momir Ilic wurde nicht verlängert. Den Traum vom Sieg in der EHF Champions League soll nun Xavi Pascual verwirklichen. Der Spanier kam von Dinamo Bukarest und unterzeichnete einen Vierjahresvertrag.

"Jeder Handballliebhaber weiß, dass Veszprém eine der größten Mannschaften der Welt ist. Ich weiß, was es bedeutet, der Trainer dieses Vereins zu sein. Es ist mit großer Verantwortung und Erwartungen verbunden", so der 56-Jährige, der schon mit dem FC Barcelona in Köln gewinnen konnte. Sechs Endspielteilnahmen und drei Triumphe in der Königsklasse lassen die Magyaren träumen.

Luka Cindric als Königstransfer

Von Rumäniens Meister wird auch Luka Cindric als neuer Spielmacher die Lücke durch den Abgang von Kentin Mahe schließen, der wieder für den VfL Gummersbach spielen wird. Auch der Kroate hat mit Vardar Skopje und dem FC Barcelona schon den höchsten Titel im europäischen Vereinshandball gewonnen.

"Nachdem wir uns mit Xavi Pascual geeinigt hatten, wurde klar, dass wir für die Umsetzung seiner Spielphilosophie einen weiteren Spieler brauchen, der auf den zentralen Positionen eingesetzt werden kann", erklärte Veszpréms Geschäftsführer Dr. Csaba Bartha.

Mit Patrik Ligetvari, Sergei Mark Kosorotov, Yehia Elderaa und Agustin Casado besitzt man vier weitere Linkshänder im Rückraum. Aber Linkshänder Nedim Remili kann ebenfalls die Spielsteuerung übernehmen, sich aber auch im rechten Rückraum die Einsatzzeit mit Lukas Sandell teilen. Eine Transferabfuhr fing man sich hingegen vom HSV Hamburg ein, die Rückkehr von Zoran Ilic scheiterte. Somit gibt es vorerst keinen Ersatz für den nach Paris gewechselten Yahia Omar.

Gasper Marguc schon über ein Jahrzehnt im Klub

Konstanz herrscht im Tor und auf den Außenpositionen. Rodrigo Corrales und Mike Jensen bilden seit der Rückrunde der letzten Saison ein gutes Gespann. Auf Linksaußen kann man mindestens noch eine Saison auf das Duo von Hugo Descat und Bjarki Mar Elisson bauen. Auf der rechten Seite befindet sich mit Gasper Marguc der dienstälteste Spieler im Veszprem-Kader, der Slowene teilt sich die Spielzeit mit dem Belarussen Mikita Vailupau.

Am Kreis musste man einen Nachfolger für Andreas Nilsson finden, der Routinier ging nach Schweden zurück, lässt seine Laufbahn bei Önnereds HK ausklingen. Vom HBW Balingen-Weilstetten konnte man Nikola Grahovac an Land ziehen, der könnte eine eingespielte Achse mit Cindric bilden. Mit Ludovic Fabregas und Dragan Pechmalbec hat Pascual hier noch unterschiedliche Typen zur Verfügung.

Veränderungen Kader Veszprem HC

Zugänge im Sommer 2024:

Luka Cindric (Dinamo Bukarest/ROU)

Nikola Grahovac (HBW Balingen-Weilstetten/GER)

Xavi Pascual (Cheftrainer, Dinamo Bukarest/ROU)

Abgänge im Sommer 2024:

Yahia Omar (Paris St. Germain/FRA)

Kentin Mahé (VfL Gummersbach/GER)

Andreas Nilsson (Önnereds HK/SWE)

Momir Ilic (Cheftrainer, Ziel unbekannt)

chs

Der Kader von Veszprem HC 2024/25