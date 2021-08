Neue Konkurrenz für VfL-Anführer Losilla - und eine Bremse

Seit neun Jahren spielt er schon in Deutschland Fußball, mit 35 freut sich Anthony Losilla nun auf sein erstes Spiel in der Bundesliga. Bochums Anführer muss sich allerdings neuer Konkurrenz erwehren - und soll seine Spielweise ein wenig ändern.

Im Jahr 2012 kam der Mittelfeldspieler aus Frankreich nach Deutschland, spielte zunächst zwei Jahre für Dynamo Dresden, seit 2014 ist er der Anführer in Bochum. Mittlerweile Mannschaftskapitän, Antreiber, Dauerläufer und eine der wichtigsten Stimmen im Team.

Fast 300 Einsätze in der 2. Liga hat der hochgewachsene Franzose nun hinter sich, am 14. August dürfte er in Wolfsburg seine erste Bundesliga-Partie erleben. Aktuell aber muss sich der Routinier neuer Konkurrenz erwehren, denn gerade im Mittelfeld rüstet der Aufsteiger auf.

Allerdings hat Losilla seinen enormen Wert für die Mannschaft auch im Aufstiegsjahr einmal mehr nachgewiesen. Gemeinsam mit Robert Tesche bildete er im Mittelfeld-Zentrum quasi das Rückgrat des Zweitligameisters, ist unumstritten, und mit 11,74 km pro Spiel war der Routinier zudem sogar der Dauerläufer in der 2. Liga.

Intensiver Kampf um die Plätze im Zentrum

Für seine Position im zentralen Mittelfeld kommen nun aber auch zwei hochgeschätzte Neu-Erwerbungen infrage. Elvis Rexhbecaj zeigte als Achter schon in der Vorsaison, ausgeliehen an den 1. FC Köln, dass er diese Position sehr effizient bekleiden kann. Und Eduard Löwen, Leihgabe von Herta BSC, hat in den ersten Trainingseinheiten und Testspielen schon nachhaltig Eindruck hinterlassen. Gesetzt dürfte zudem Robert Tesche auf der Sechs sein, so dass der Kampf um die Plätze im Zentrum beim VfL sehr intensiv zu werden verspricht.

Kapitän Losilla aber dürfte zunächst unumstritten sein, beim Pokalspiel am Samstag in Wuppertal und auch beim Bundesligastart in Wolfsburg sollte der 35-Jährige zur Startelf gehören. Bei aller Zufriedenheit mit seinem Anführer mahnt Trainer Thomas Reis seinen Routinier aber auch, ein wenig mehr mit Auge zu spielen. Gewiss, als Mischung aus Sechser und Achter prägt Losilla das Bochumer Spiel, aber Reis merkt an, er müsse sich ja nicht in jeden Zweikampf stürzen und auch mal Kraft sparen. Was Losilla dazu sagt? "Ich liebe es, in die Zweikämpfe zu gehen, überall auf dem Platz, das ist mein Spiel."

Großes Stehvermögen beim Pyramidenlauf

Fit genug für die anspruchsvolle Rolle ist er allemal, im Trainingslager ging er wie gewohnt voran, auch beim gefürchteten Pyramidenlauf, wo er sein großes Stehvermögen bewies. "Bis jetzt", so der Franzose, "merke ich keine Abnutzungserscheinungen, da gibt es keinen Unterschied. Ich kann weiter marschieren wie mit 25, kein Problem."

Dass er nun seine ersten Spiele in der Bundesliga erleben wird, sieht Losilla als "Lohn für die viele Arbeit in den vergangenen Jahren. Die Vorfreude ist natürlich riesig." Dabei weiß er natürlich auch, dass auf den Aufsteiger deutlich mehr Niederlagen zukommen werden als in der vorigen Saison, "aber ich bin sicher, dass bei uns dann keine Unruhe entsteht. Jetzt kommen ganz andere Kaliber, aber darauf sind bei uns alle eingestellt."

Und Losilla will dafür sorgen, dass sich die Niederlagen in Grenzen halten. Vielleicht sogar dadurch, dass er etwas mehr mit Auge spielt - und sich nicht mehr in jeden Zweikampf stürzt.