Neue Konkurrenz: Für Massimo wird es wieder schwerer

Auffällig intensiv und konzentriert arbeitete Roberto Massimo in Stuttgarts Trainingslager in Marbella an seinem Torabschluss. Doch durch die Rückkehr von Silas und Winterverpflichtung Tiago Tomas wird es für den Flügelmann wieder schwerer, sich einen Startplatz zu erkämpfen.

Langer Ball über die Abwehrkette, Ballannahme, -mitnahme und Abschluss. Immer und immer wieder suchte Massimo in in Spanien in den speziell auf die Offensive ausgelegten Trainingseinheiten den Weg zum Tor. Mal erfolgreicher, mal weniger erfolgreich. Aber immer fleißig. Der U-21-Nationalspieler will seinen Platz in der Stuttgarter Startelf, den er Richtung Winterpause mit guten Leistungen erobert, aber nach einer Knöchelverletzung wieder verloren und seither nicht mehr zurückerobern konnte, nicht so einfach abgeben. Auch nicht an Silas und Tiago Tomas, die zweifellos erste Anwärter in der VfB-Offensive sind.

Matarazzo: "Jeder muss bereit sein"

"Er hat Konkurrenz bekommen", sagt auch Pellegrino Matarazzo, dem Namen wenig und Leistungen viel bedeuten. Massimo, dessen Eins-gegen-eins und vor allem Torgefährlichkeit und Chancenverwertung ausbaufähig sind, dürfe sich weiterhin Möglichkeiten ausrechnen, zu starten. "Man darf nicht vergessen, dass er vor der Winterpause eine ordentliche Phase hatte, dass er auch zwei Tore erzielt hat", so der VfB-Trainer, der dem 21-Jährigen allerdings "einen schwächeren Einstieg in die Rückrunde" attestiert.

Außerdem sei keine Mannschaft jemals mit nur elf Spielern erfolgreich gewesen. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass Silas gegen Frankfurt 90 Minuten gehen kann", sagt Matarazzo. "Jeder muss bereit sein." Auch und gerade Massimos, dessen Werdegang noch lange nicht beendet ist. "Er ist ein Spieler, dessen Potenzial wir sehen."