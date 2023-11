"Neue Impulse" und "schwankende Leistungen": Die Gründe für das Heine-Aus bei Altglienicke

Erstmals seit dem Jahr 2019 befindet sich die VSG Altglienicke wieder auf Trainersuche. Zu Beginn der Woche musste Headcoach Karsten Heine seinen Hut nehmen. Nun äußerten sich Verein und Trainer zu den Gründen der Trennung.

In insgesamt 117 Regionalliga-Spielen (67 Siege, 21 Unentschieden, 29 Niederlagen) stand Karsten Heine seit Juli 2019 als Trainer der VSG Altglienicke an der Seitenlinie. Doch die 2:3-Niederlage am 13. Spieltag der Saison 2023/24 gegen den ZFC Meuselwitz war zu viel und der Verein trennte sich Anfang der Woche vom 68-Jährigen.

Zu dieser Entscheidung ist der Nordost-Regionalligist nach "ausführlicher Analyse des bisherigen Saisonverlaufs", wie es in einem Statement heißt, gekommen. Nach kicker-Informationen fiel die Entscheidung für das Heine-Aus unmittelbar nach der schwachen Leistung des Tabellensiebten gegen Meuselwitz.

Spitzengruppe adé?

"Die Leistungen in der Saison waren bisher einfach zu schwankend", so Marco Schröder, Abteilungsleiter Fußball bei der VSG. Denn trotz des prominent besetzten Kaders mit Ex-Bundesligaspielern wie etwa Akaki Gogia, Martin Kobylanski, Philip Türpitz oder Tolcay Cigerci läuft der Berliner Klub den eigenen Ansprüchen bislang weit hinterher, hat bereits acht Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Energie Cottbus.

Die Verantwortlichen wollen nun mit der Trennung von Heine "im sportlichen Bereich einen neuen Impuls setzen". Dabei verabschiedete sich der gebürtige Berliner nach dem trainingsfreien Montag noch persönlich am Dienstag von der Mannschaft. "Zunächst bin ich enttäuscht über die Entscheidung", so Heine gegenüber dem kicker. "Ich bin aber dankbar für die vier Jahre. Gemeinsam haben wir die VSG zu einem Spitzenteam geformt."

Ich will meine Erfahrung dem Fußball zukommen lassen und mich nicht zuhause hinsetzen und Opa spielen. Karsten Heine (68) denkt noch nicht an ein Karriereende

Für den gebürtigen Berliner soll der Abschied aus Altglienicke aber nicht das sofortige Ende der Trainerlaufbahn bedeuten. "Meine Lebensplanung sagt, dass ich noch drei, vier Jahre lang tätig sein will. Das muss nicht als Trainer sein. Ich will meine Erfahrung dem Fußball zukommen lassen und mich nicht zuhause hinsetzen und Opa spielen", sagt Heine. "Ich lasse es auf mich zukommen, was und ob sich Möglichkeiten ergeben."

Bis auf Weiteres übernehmen nach Vereinsangaben die beiden Co-Trainer Torsten Mattuschka (43) und Dan Twardzik (32) die Arbeit an der Seitenlinie und bereiten die Mannschaft seit Dienstag auf das Ligaspiel am Freitagabend bei Aufsteiger FC Eilenburg vor. Doch dies soll aber nur eine Übergangslösung sein, bis ein Nachfolger für Heine gefunden worden ist. "Der neue Trainer muss schon fußballerische Sachkompetenz mitbringen. Wir wollen weiter guten Fußball spielen", so Schröder.

Mattuschka schließt Nachfolge aus

Und auch Ex-Profi Mattuschka, zusätzlich bei Sky als Zweitliga-Experte im Einsatz, sagte jüngst im Interview mit dem kicker über eine mögliche Zukunft als Cheftrainer: "Dafür habe ich in der aktuellen Konstellation keine Zeit. Ebenso habe ich nicht die nötige A-Lizenz. So wie es aktuell ist, ist es absolut okay. Vielleicht ist es in ein paar Jahren anders. Aber Stand jetzt bin ich mega zufrieden." Damit sollte Mattuschka wieder in die zweite Reihe rücken, wenn ein neuer Cheftrainer bei der VSG gefunden ist.