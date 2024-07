"Neue Impulse, neue Ideen": FC Bayern verpflichtet Flügelstürmer Olise

Die anvisierte Verstärkung für den Flügel kommt aus England: Der FC Bayern hat sich Michael Olise (22) von Crystal Palace geangelt, der vor einem Jahr beinahe zu Chelsea gewechselt wäre.

Den finanzstarken Großklubs aus der Premier League wurde erneut Interesse an Michael Olise nachgesagt. Manchester City soll den Offensivmann gewollt haben, Manchester United auch, ebenso der FC Chelsea und Newcastle United. Fakt aber ist: Der Angreifer spielt künftig nicht im englischen Oberhaus, sondern in der Bundesliga.

Rekordmeister FC Bayern hat den Transfer am Sonntagabend offiziell verkündet. In englischen Medien war zuletzt von rund 70 Millionen Euro Ablöse die Rede, nach kicker-Informationen bezahlen die Münchner allerdings nur rund 51 Millionen Euro, drei Millionen können durch mögliche Boni hinzukommen.

Olise ist Linksfuß, der vorwiegend über die rechte Seite angreift. Somit ist der 22-Jährige ein potenzieller Backup für Leroy Sané - oder mehr? Der deutsche Nationalspieler sollte fit zwar vorerst gesetzt sein - noch ungeachtet des Konkurrenzkampfes -, er erwies sich zuletzt jedoch als verletzungsanfällig.

"Michael Olise ist ein Unterschiedsspieler, der mit seiner Spielweise großes Interesse geweckt hat", wird Bayern-Sportvorstand Max Eberl vom FCB in der offiziellen Mitteilung zitiert. "Wir wollen neue Impulse in unserer Mannschaft, neue Energie, neue Ideen - dafür stehen Spieler wie Michael Olise." Der Angreifer habe "in den Gesprächen schnell signalisiert, dass er unbedingt zum FC Bayern möchte". Sportdirektor Christoph Freund beschreibt die Neuverpflichtung als "schnell, trickreich, torgefährlich und offensiv sehr variabel einsetzbar. (...) Für Spieler wie Michael Olise kommen die Fans ins Stadion."

Mit Henry bei Olympia

Geboren wurde Olise in London, er lief bisher jedoch nur für französische Junioren-Nationalmannschaften auf. Zuletzt wurde er von U-21-Trainer Thierry Henry für die französische Olympia-Mannschaft nominiert, die bei den Spielen in Paris als Lokalmatador und Favorit an den Start geht.

Anders als bei Mathys Tel soll der FC Bayern Olise offenbar für die Spiele freigeben. Französischen Medienberichten zufolge wird er bereits am Montag ins Trainingslager der Auswahl reisen. Seine Vorbereitung in München wird er dadurch erst später aufnehmen: Das olympische Finale findet erst am 10. August und damit nur sechs Tage vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal beim SSV Ulm statt.

Vor knapp einem Jahr war der FC Chelsea bereits intensiv an Olise dran gewesen, der Wechsel für die als Ausstiegsklausel eingetragene Summe von 40 Millionen Euro so gut wie durch. Doch dann hatte der Youngster doch noch mal bei Palace verlängert - bis 2027. Schon 2024 geht er nun aber den berühmten nächsten Schritt.