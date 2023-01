"Neue Impulse im Offensivspiel": Leverkusen holt van Deursen

Die Frauen von Bayer 04 Leverkusen verstärkten sich mit Eva van Deursen. Die Mittefeldspielerin kommt von Arizona State Sun Devils und erhält einen Vertrag bis 2024.

Die 23-jährige van Deursen spielte zuletzt viereinhalb Jahre in der US-amerikanischen College-Liga Pacific-12 Conference für die Arizona State Sun Devils. Zuvor genoss sie ihre fußballerische Ausbildung in der niederländischen Heimat bei CTO Eindhoven (mittlerweile PSV Eindhoven). Für die Niederlande durchlief sie ab der U 15 jede Juniorinnen-Nationalmannschaft.

Leverkusens Sportlicher Leiter Achim Feifel freut sich auf die Mittelfeldspielerin, die "neue Impulse im Offensivspiel" erzeugen kann. "Eva hat in den USA eine gute Entwicklung genommen und dort in ihrem Team eine dominierende Rolle gespielt", so Feifel in einer Pressemitteilung.

Bei der Werkself wird van Deursen mit der Trikotnummer 15 auflaufen. "Ich freue mich sehr über den Wechsel zu Bayer 04. Ich bin sehr glücklich über die Möglichkeit, in einer der besten Frauen-Ligen zu spielen", wird van Deursen zitiert.