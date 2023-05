Neue Hoffnung für Wattenscheid: 1. FC Düren erhält keine Regionalliga-Lizenz

In die Abstiegsfrage der Regionalliga West kommt neue Bewegung: Wie der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) am Dienstag vermeldete, erhält der 1. FC Düren keine Lizenz für die Saison 2023/24. Eine Nachricht mit Vorgeschichte.

Mehr zur REgionalliga West Startseite

Transfers

Statistiken

Dienstagnachmittag platzte die Nachricht herein, die beim 1. FC Düren und bei der SG Wattenscheid 09 für helle Aufregung sorgen dürfte: Der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) hat dem FCD keine Lizenz für die kommende Regionalligasaison erteilt. Als Begründung schreibt der Verband in einer Meldung: "Die Zulassung wird dem 1. FC Düren verweigert, weil der Verein mit der benannten Spielstätte 'Westkampfbahn' über keine regionalligataugliche Spielstätte im Sinne der Sicherheits-Mindeststandards für die Spielzeit 2023/2024 verfügt. Aufforderungen, die uneingeschränkte Regionalligatauglichkeit für die Spielstätte 'Westkampfbahn' einzureichen, bzw. ein alternatives regionalligataugliches Stadion zu benennen, ist der Verein nicht nachgekommen."

Weiter heißt es in der Stellungnahme des Verbands: "Der Verein 1. FC Düren wurde mit Zwischenbescheid vom 13.04.2023 bzw. mit Schreiben vom 26.04.2023, mit dem die Frist verlängert wurde (Bewerbungsstichtag für die Zulassung war der 31.03.2023), aufgefordert, die vorbehaltlose Bestätigung der zuständigen Polizeibehörde über die uneingeschränkte Regionalligatauglichkeit für die Spielstätte 'Westkampfbahn' bis zum 09.05.2023 einzureichen. Alternativ wurde der Verein 1. FC Düren darauf hingewiesen, innerhalb dieser Frist ein anderes regionalligataugliches Stadion, in dem die Sicherheits-Mindeststandards vollumfänglich erfüllt werden, einschließlich der erforderlichen Bestätigungen des Stadioneigentümers und der zuständigen Polizeibehörde, zu benennen." Nach Angaben des Verbandes ohne Resonanz, denn: "Eine solche Bestätigung bzw. Benennung wurde vom Verein nicht erbracht. In einer Bescheinigung der zuständigen Polizeibehörde wurde stattdessen ausgeführt, dass das Stadion 'Westkampfbahn' die Sicherheits-Mindeststandards nicht erfüllt."

Düren, seine "Westkampfbahn" und der WDFV - diese Kombination fördert nicht das erste Mal Unstimmigkeiten zu Tage: So wurde Mitte April das Heimspiel gegen Preußen Münster abgesagt und mit 2:0 für den späteren Meister gewertet, weil nach Ansicht des Verbandes das Dürener Stadion nicht den Anforderungen für dieses Sicherheitsspiel entsprochen habe.

Düren hat nun zehn Tage Zeit, einen Antrag auf eine sportgerichtliche Entscheidung zu stellen. Die SG Wattenscheid 09 sollte daher die Sektkorken besser noch nicht knallen lassen, denn nur wenn die Lizenzverweigerung durch alle sportgerichtlichen Instanzen hinweg Bestand hat, bleibt der ehemalige Bundesligist aus der Lohrheide tatsächlich Viertligist.